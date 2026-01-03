Choć ma zaledwie 39 lat, Marta Nawrocka już jest emerytką. Żona Prezydenta RP, Karola Nawrockiego, jest bowiem byłą funkcjonariuszką Służby Celno-Skarbowej, która przez 18 lat pracowała w strukturach tej formacji, w tym w Krajowej Administracji Skarbowej. Zakończyła służbę w 2025 roku, tuż po objęciu przez jej męża, Karola Nawrockiego, urzędu Prezydenta RP. Formalnie na emeryturę przeszła 6 sierpnia 2025 roku. Od tego momentu, jako emerytka mundurowa, pobiera świadczenie emerytalne wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Marta Nawrocka w wieku 39 lat przeszła na emeryturę

Odkąd Karol Nawrocki objął urząd Prezydenta RP, jego ukochana żona stanęła w centrum zainteresowania opinii publicznej. Ogromne emocje budzi nie tylko charytatywna działalność pierwszej damy, jej publiczne wypowiedzi i wystąpienia czy modowe wybory, ale również fakt, że w wieku zaledwie 39 lat Marta Nawrocka przeszła na emeryturę. Jak to możliwe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają prawo do emerytury po 15 latach służby, otrzymując wówczas 40 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Za każdy kolejny rok doliczane jest 2,6 proc. podstawy. Marta Nawrocka zajmowała stanowisko młodszego eksperta. Zasadnicze wynagrodzenie na tym stanowisku mieści się w widełkach od 5,5 tys. zł do 9,3 tys. zł brutto. Zakładając, że jej zarobki plasowały się bliżej górnej granicy, miesięczna emerytura może wynosić około 4 tys. zł brutto.

Trzynasta emerytura Marty Nawrockiej

Pełniąc funkcję pierwszej damy, Marta Nawrocka nie pobiera wynagrodzenia, jednak jako była funcjonariuszka KAS, będąca już na emeryturze, niebawem otrzyma tzw. trzynastkę. Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane raz w roku osobom, które na dzień 31 marca danego roku mają prawo do emerytury lub renty. W 2026 roku jej wysokość będzie odpowiadać minimalnej emeryturze po waloryzacji.

Według rządowych prognoz, minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie 1 870,60 zł brutto. Taka sama kwota przysługuje jako trzynastka niezależnie od wysokości pobieranej co miesiąc emerytury. Od trzynastki potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. Dla osób, których comiesięczne świadczenie przekracza 2 500 zł brutto, netto trzynastka wynosi 1 556,25 złotych.

Kiedy trzynastki trafią na konta emerytów i rencistów?

Trzynasta emerytura jest wypłacana w kwietniu każdego roku wraz z comiesięcznym świadczeniem. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA przekazuje środki do 5. dnia miesiąca. Oznacza to, że Marta Nawrocka, podobnie jak pozostali uprawnieni seniorzy, otrzyma trzynastkę do 5 kwietnia 2026 roku.

Warunkiem otrzymania tego dodatkowego świadczenia jest posiadanie prawa do emerytury lub renty na dzień 31 marca. Marta Nawrocka już w sierpniu 2025 roku została formalnie emerytką, co oznacza, że spełnia wymagane kryteria.

