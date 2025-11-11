Marta Nawrocka to żona prezydenta Karola Nawrockiego, która pełni obecnie funkcję pierwszej damy. Mimo że ma zaledwie 39 lat, już teraz korzysta z emerytury mundurowej. Była funkcjonariuszką Służby Celnej oraz Krajowej Administracji Skarbowej przez 18 lat, co pozwoliło jej przejść na świadczenie emerytalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Emerytura mundurowa po 18 latach służby – jakie przepisy to umożliwiają?

Zgodnie z ustawą z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, świadczenie emerytalne przysługuje już po 15 latach służby. Dla każdego dodatkowego roku dolicza się 2,6% podstawy wymiaru. W przypadku Marty Nawrockiej, po 18 latach pracy przysługuje jej emerytura w wysokości 47,8% przeciętnego uposażenia z ostatnich 10 lat służby. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że młodszy ekspert zarabia od 5 500 do 9 300 zł brutto miesięcznie. Przy założeniu górnej granicy tych zarobków, świadczenie emerytalne Nawrockiej wynosi szacunkowo od około 3 800 do 4 300 zł brutto miesięcznie. Oficjalna wysokość świadczenia nie jest znana, ponieważ jest objęta tajemnicą służbową.

Druga emerytura z ZUS – ile państwo dopłaca pierwszej damie?

Na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r., każda pierwsza dama ma opłacane składki do ZUS przez państwo. Chociaż pierwsza dama nie otrzymuje wynagrodzenia, budżet państwa pokrywa za nią składki emerytalne i rentowe. Podstawą do naliczania składek jest przeciętne wynagrodzenie krajowe, które w 2025 r. wynosi około 8 600 zł brutto. Z tego tytułu roczna składka emerytalna wynosi około 20 000–21 000 zł. Po pięciu latach kadencji, na koncie Nawrockiej w ZUS znajdzie się suma około 100 000–110 000 zł. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat, będzie mogła otrzymywać drugą emeryturę – szacowaną na około 400–500 zł brutto miesięcznie.

Składki z budżetu: czy Marta Nawrocka może z nich zrezygnować?

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z opłacanych składek. Nawet jeśli pierwsza dama ma inne źródła dochodu lub byłaby aktywna zawodowo, państwo i tak musi opłacać za nią składki. To mechanizm mający chronić przed luką emerytalną po zakończeniu kadencji męża.

Kancelaria Prezydenta RP opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne (19,52%), rentowe (8%) oraz zdrowotne i wypadkowe, według obowiązujących stawek. Dla przeciętnego wynagrodzenia 8 600 zł brutto, miesięczna składka emerytalna wynosi około 1 680 zł.

