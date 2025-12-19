Tuż przed świętami Bożego Narodzenia pierwsza dama Marta Nawrocka zdecydowała się na wyjątkowy gest. Własnoręcznie ozdobiła bombkę świąteczną i przekazała ją na licytację. Jej działania miały na celu wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu można zobaczyć, jak Marta Nawrocka z wielkim zaangażowaniem maluje bombkę. Na białej powierzchni ozdoby znalazł się napis „Wesołych Świąt” oraz narysowana choinka. To właśnie ta wyjątkowa dekoracja stała się przedmiotem licytacji charytatywnej.

Marta Nawrocka przekazała własną bombkę na licytację

Pierwsza dama nie tylko podzieliła się efektem swojej pracy, ale także aktywnie promuje akcję w sieci. Na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła link do licytacji, dodając poruszające słowa.

Niech ta świąteczna ozdoba przyniesie dobro, nadzieję i realne wsparcie dla potrzebujących napisała pierwsza dama.

Reakcja społeczeństwa była natychmiastowa i ogromna. Chwilę po publikacji, cena bombki osiągnęła już 1035 zł. To tylko początek, ponieważ emocje wokół aukcji nie słabną, a zainteresowanie rośnie z każdą godziną. Prezydencka para jest bardzo aktywna w okresie tuż przed świętami. Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki wprowadził nową tradycję do Pałacu Prezydenckiego.

Marta Nawrocka wspiera licytację, która porusza serca Polaków

Licytacja świątecznej bombki Marty Nawrockiej została zorganizowana na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. To placówka, która od lat zapewnia opiekę nieuleczalnie chorym dzieciom i wsparcie ich rodzinom. Organizatorzy akcji podkreślają, że bombka jest wyjątkowa nie tylko ze względu na to, kto ją wykonał, ale również z powodu przesłania, jakie ze sobą niesie.

Biała bombka stworzona przez Martę Nawrocką to coś więcej niż świąteczna dekoracja. To symbol solidarności i wrażliwości społecznej. Napisy i rysunki wykonane ręką pierwszej damy niosą ze sobą nadzieję i radość, tak potrzebne w okresie świąt, zwłaszcza tym, którzy przeżywają trudny czas.

Czas na udział w tej szlachetnej inicjatywie jest ograniczony. Licytacja świątecznej bombki pierwszej damy zakończy się w niedzielę, 21 grudnia, o godzinie 17:00. Każdy może dołączyć do akcji i wesprzeć Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, licytując wyjątkową ozdobę. To okazja, by w tym świątecznym czasie okazać serce i realnie pomóc potrzebującym.

Zobacz także: Marta Nawrocka wystosowała pilny apel. Poruszające słowa Pierwszej Damy