Reklama

W Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie, położonym w malowniczym Beskidzie Śląskim, odbyło się wyjątkowe wydarzenie - Góralski Koncert Kolęd i Pastorałek. Na zaproszenie organizatorów przybył prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką. Ich obecność dodała uroczystości szczególnego charakteru.

Kolędowanie było hołdem dla bożonarodzeniowych tradycji górali śląskich i miało na celu promocję lokalnej kultury. Zgromadzona w świątyni publiczność mogła wsłuchać się w tradycyjne pastorałki i kolędy, które niosły ze sobą autentycznego ducha świąt i radość wspólnego świętowania.

Zespoły „Istebna” i „Mała Istebna” zachwyciły publiczność

Na scenie pojawiły się dwa znakomite zespoły regionalne - „Istebna” oraz „Mała Istebna”. Zespół „Istebna” to jedna z najstarszych formacji folklorystycznych w Polsce, głęboko zakorzeniona w tradycji Trójwsi Beskidzkiej.

Równie duże wrażenie zrobił występ „Małej Istebnej”. Ta młodsza formacja działa od września 2016 roku w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie i zrzesza około 60 dzieci. Ich zaangażowanie i pasja zachwyciły publiczność, w tym Karola Nawrockiego i jego żonę, którzy z uwagą i wzruszeniem przysłuchiwali się młodym artystom.

Marta Nawrocka znów zwróciła uwagę swoją stylizacją

Małżonka prezydenta RP regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach u boku swojego męża i za każdym razem przykuwa uwagę swoją stylizacją. Ostatnio padło wiele słów zachwytu nad stylizacją, którą Marta Nawrocka założyła na koncert kolęd w Kozłówce. Wówczas małżonka Karola Nawrockiego zaprezentowała się w dwurzędowej marynarce z weluru w odcieniu ciemnej, butelkowej zieleni, do której dobrała perfekcyjnie dopasowane spodnie z szerszą nogawką.

Na góralski koncert kolęd i pastorałek w Koniakowie Marta Nawrocka również postawiła na dwuczęściowy komplet z marynarką i spodniami, ale tym razem w odcieniu bordo. Pod marynarką pierwsza dama miała na sobie elegancką czarną koszulę. Do tego założyła też opaskę na głowę, która komponowała się z kolorem koszuli. Stylizację uzupełniała subtelna biżuteria.

Obok stylizacji Marty Nawrockiej znów nie dało się przejść obojętnie. A Wam, jak się podoba? Zobaczcie najnowsze zdjęcia pary prezydenckiej oraz nagranie ze wspólnego kolędowania w Koniakowie!

Chcesz zobaczyć tę treść?

Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Twitter i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.

Para prezydencka na góralskim koncercie kolęd
Fot. Mikołaj Bujak KPRP

Para prezydencka na góralskim koncercie kolęd
Fot. Mikołaj Bujak KPRP
Para prezydencka na góralskim koncercie kolęd
Fot. Mikołaj Bujak KPRP

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama