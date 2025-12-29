W Kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie, położonym w malowniczym Beskidzie Śląskim, odbyło się wyjątkowe wydarzenie - Góralski Koncert Kolęd i Pastorałek. Na zaproszenie organizatorów przybył prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką. Ich obecność dodała uroczystości szczególnego charakteru.

Kolędowanie było hołdem dla bożonarodzeniowych tradycji górali śląskich i miało na celu promocję lokalnej kultury. Zgromadzona w świątyni publiczność mogła wsłuchać się w tradycyjne pastorałki i kolędy, które niosły ze sobą autentycznego ducha świąt i radość wspólnego świętowania.

Zespoły „Istebna” i „Mała Istebna” zachwyciły publiczność

Na scenie pojawiły się dwa znakomite zespoły regionalne - „Istebna” oraz „Mała Istebna”. Zespół „Istebna” to jedna z najstarszych formacji folklorystycznych w Polsce, głęboko zakorzeniona w tradycji Trójwsi Beskidzkiej.

Równie duże wrażenie zrobił występ „Małej Istebnej”. Ta młodsza formacja działa od września 2016 roku w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie i zrzesza około 60 dzieci. Ich zaangażowanie i pasja zachwyciły publiczność, w tym Karola Nawrockiego i jego żonę, którzy z uwagą i wzruszeniem przysłuchiwali się młodym artystom.

Marta Nawrocka znów zwróciła uwagę swoją stylizacją

Małżonka prezydenta RP regularnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach u boku swojego męża i za każdym razem przykuwa uwagę swoją stylizacją. Ostatnio padło wiele słów zachwytu nad stylizacją, którą Marta Nawrocka założyła na koncert kolęd w Kozłówce. Wówczas małżonka Karola Nawrockiego zaprezentowała się w dwurzędowej marynarce z weluru w odcieniu ciemnej, butelkowej zieleni, do której dobrała perfekcyjnie dopasowane spodnie z szerszą nogawką.

Na góralski koncert kolęd i pastorałek w Koniakowie Marta Nawrocka również postawiła na dwuczęściowy komplet z marynarką i spodniami, ale tym razem w odcieniu bordo. Pod marynarką pierwsza dama miała na sobie elegancką czarną koszulę. Do tego założyła też opaskę na głowę, która komponowała się z kolorem koszuli. Stylizację uzupełniała subtelna biżuteria.

Obok stylizacji Marty Nawrockiej znów nie dało się przejść obojętnie. A Wam, jak się podoba? Zobaczcie najnowsze zdjęcia pary prezydenckiej oraz nagranie ze wspólnego kolędowania w Koniakowie!

Fot. Mikołaj Bujak KPRP

Fot. Mikołaj Bujak KPRP

Fot. Mikołaj Bujak KPRP

