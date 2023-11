Marta Manowska opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z finałowego odcinka "Rolnik szuka żony", który zobaczymy już 1 grudnia. Pod fotografiami pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. To nie pierwsza taka sytuacja! Pod każdym postem na oficjalnym profilu programu na Facebook'u pojawia się setki oceniających opinii, a niektóre z komentarzy wprost obrażają uczestników. W końcu Marta Manowska zdecydowała się zabrać głos w sprawie hejtu, jaki ma miejsce wokół programu, dlatego napisała szczery i poruszający wpis! Zobaczcie, co zarzuca niektórym Internautom...

Marta Manowska ostro o hejcie wokół programu "Rolnik szuka żony"!

Prowadząca "Rolnik szuka żony" napisała na Instagramie, że nie podoba jej się, że Internauci z taką łatwością piszą krytyczne komentarze na temat uczestników, nie znając ich osobiście, a jedynie biorąc pod uwagę to, co zobaczą na ekranie!

To teraz jak napiszę, co mi się nie podoba. Jak łatwo oceniacie Państwo drugiego człowieka. Ot tak. Po prostu. Bo oglądacie program? Jesteście fanami? Co daje prawo do kategorycznego oceniania przez Was drugiego człowieka i to w taki sposób? Tutaj, czy na profilu rolnika. Pytam co? . - napisała Marta Manowska.

Gwiazda stacji TVP odniosła się również do fali hejtu, jaka spłynęła na produkcję za wyemitowanie kłótni Marleny i Seweryna. Niektórzy Internauci zarzucili wprost, że w programie o miłości nie powinno się promować nienawiści.

Kolejne tysiące komentarzy, czy powinnismy wyemitować te cześć rozmowy czy nie. Otóż traktując Państwa jako partnerów TAK. Zrozumcie to wreszcie.

Po tym wszystkim, co dziś przeczytałam pod zdjęciami chciałabym powiedzieć jedno. Wiele osób jest tu chyba przez kompletną pomyłkę. To nie profil osoby, która kurczowo trzyma się show-biznesu. Gdybym nie była zgodna z programem i nie wierzyłabym w jego bohaterów i w to, co robię - nie prowadziłabym go. - dodała.

Reakcja Internautów na krytyczny wpis Marty Manowskiej!

Ta wypowiedź nie pozostała bez komentarzy! Niektórzy Internauci uważają, że mają prawo do wyrażania swojej opinii, ale bez oceniania uczestników programu "Rolnik szuka żony".

Swoje podkreślam swoje zdanie ma prawo powiedzieć każdy w sposób kulturalny i oczywiście stop hejt. Ale też jako widz mamy prawo OCENIC SYTULACJE JAKA WIDZIMY NA EKRANIE .podkreślam SYTULACJE nie uczestnika - napisała wprost jedna z fanek programu, a Marta Manowska przyznała jej rację, pisząc: oczywiście.

Pojawiają się też głosy, że format programu zachęca do oceniania i nie da się tego uniknąć:

Ludzie lubią oceniać, napietnować, bo wtedy czują się lepsi, czują się ważniejsi... Niestety taka natura. Przykre. Komentarze są obrzydliwe to fakt. A czy jest szansa, że dowiemy się co odpowiedział Seweryn Marlenie? To po co taki program? Co chcecie pokazać? XXI wiek w rolnictwie? ????

Uważacie, że komentarz Marty Manowskiej był potrzebny przed jutrzejszym odcinkiem "Rolnik szuka żony"? To wtedy dowiemy się jak zakończy się randka Marty i Seweryna!

Ostra kłótnia Marleny i Seweryna wywołała lawinę komentarzy w sieci!

