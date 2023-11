Marta z Sławomir to trzecia para 6. edycji "Rolnik szuka żony", której udało się dotrwać do etapu wspólnej wycieczki, zakończonego romantyczną kolacją. Niestety w kolejnym odcinku nie zobaczymy Marleny i Seweryna, którzy w burzliwy sposób zakończyli swoją znajomość i zobaczą się dopiero w finale programu. Okazuje się, że ponowne spotkanie Marty i Sławomira nie pójdą tak, jakby się tego spodziewali. Po wspólnym wieczorze kandydatka na żonę rolnika powie coś, co sprawi, że wszystko stanie się jasne na temat ich dalszej relacji!

Marta z "Rolnik szuka żony" rozczarowana romantyczną kolacją!

Po całodniowej wycieczce zakończonej romantyczną kolacją, rolnicy i ich wybranki muszą podjąć ważną decyzję i zadeklarować, czy chcą się dalej spotykać i poznawać, czy już na tym etapie kończą znajomość. W poprzednich edycjach wiele kobiet usłyszało, że to już koniec, a niektóre z nich były zaskoczone tym faktem, bo z ich strony była chęć kontynuowania związku.

W 6. edycji "Rolnik szuka żony" to Marta nie jest pewna, czy Sławomir to partner, z jakim chce spędzić życie. Po romantycznej kolacji z powagą wyzna:

"Ciężko jest mi sobie wyobrazić jego jako mojego partnera, na chwilę obecną po tej dzisiejszej kolacji" - powiedziała Marta po kolacji z mężczyzną.

Marta i Sławomir z "Rolnik szuka żony" są razem?

O tym, co stało się na kolacji dowiemy się w niedzielnym odcinku, ale już teraz wiadomo, że słowa, które wypowiedziała mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Marta i Sławomir faktycznie nie są już razem, co zdradził jeden z fanów programu "Rolnik szuka żony". Według tych informacji Marta zdecydowała się na wyjazd do Anglii, a na jednej z grup w mediach społecznościowych publikowała nawet ogłoszenia, że poszukuje pracy. Z kolei Sławomir miał wrócić do byłej narzeczonej.

Trzymamy kciuki za pozostałe dwie pary!

