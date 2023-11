Internauci komentują ostrą kłótnię Marleny i Seweryna! W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" wydarzyło się coś, co wstrząsnęło widzami TVP. Podczas wizyty Seweryna w rodzinnym mieście Marleny, doszło między nimi do naprawdę wielkiej awantury. Rolnik i jego kandydatka pokłócili się przed kamerami i nie szczędzili sobie ostrych słów. Padły oskarżenia i wyzwiska, które zszokowały fanów programu "Rolnik szuka żony". Po emisji odcinka w sieci zawrzało! Jak internauci komentują zachowanie Marleny i Seweryna? Kto według nich jest winny rozstania? Zdania na ten temat są podzielone!

Reklama

Internauci krytykują Marlenę i Seweryna

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Marlena i Seweryn stworzą naprawdę szczęśliwy związek. Rolnik zauroczył się piękną kandydatką już na pierwszym spotkaniu. Wszystko wskazywało na to, że od zauroczenia do prawdziwego uczucia dzieli ich tylko jeden krok... Niestety, wszystko zaczęło się psuć w odcinku, w którym Diana powiedziała Sewerynowi, że wie o jego kontaktach z Marleną poza programem. Diana zrezygnowała wówczas z dalszego udziału w show, a rolnik miał żal do Marleny, że powiedziała swojej konkurentce o ich bliskiej relacji. Ostatecznie Marlena i Seweryn doszli jednak do porozumienia i zdecydowali, że chcą być razem. Niestety, w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się, że po zakończeniu zdjęć w domu Seweryna para przeżyła prawdziwy kryzys. Rolnik i jego kandydatka przyznali, że doszło do kłótni, podczas której rozstali się. Seweryn przed kamerami wyznał, że Marlena miała mu grozić! Z kolei Marlena zarzuciła mu, że bawił się jej uczuciami. Przed kamerami padły wyzwiska i mocne oskarżenia. Jak kłótnię Marleny i Seweryna skomentowali internauci? Kto według nich jest winny tej sytuacji? Zdania są podzielone!

- Marlena za bardzo osaczyła Seweryna!!! Nie dziwię się, że facet się wystraszył, nie chcę jej oceniać się wydaje mi się że szykowała sobie i mamie łatwo przyszłość ,młoda i bardzo nie dojrzała dziewczyna

- Każdy facet się wystraszy jak po kilku dniach znajomosci kobieta gada o dzieciach,ślubie itd???? wysłał kilka serduszek o ona juz słyszała weselne dzwony... No cyrk na kółkach. Taki wstyd na całą Polskę????‍♀️

- Uważała się za najpiękniejszą, i jak widać nie potrafi pogodzić się że dostała kosza.

Oto pozostałe komentarze:

- Dziewczyna super. Od początku była ok, mówiła czego pragnie w przyszłości... A on nagle wymyśla ???????? miałam go za fajnego, normalnego faceta... A teraz masakra ... jego hasła to tragedia..

- Jak to pozory mylą..... Adrian, który wydawał się na początku casanową i bawidamkiem, okazał się być spokojnym i uczuciowym facetem. Natomiast Seweryn, któremu każdy współczuł i przewidywał, że naprawdę szuka miłości i wsparcia, jednak szukał czegoś innego...

- Nie dziwię się, że czuję się zwiedziona i wykorzystana, a facet po raz kolejny nie widzi w sobie ani trochę winy że tak się nie robi... Za dużo dał jej sygnałów, a potem się wyparł... - komentują internauci.

Widzieliście ostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony"? Co sądzicie o ostrej kłótni Marleny i Seweryna?

Zobacz także: Niezwykła przyjaźń Marleny z "Rolnik szuka żony" z uczestniczkami show! Wśród nich jest Diana! Pokazała wspólne zdjęcie

Marlena i Seweryn pokłócili się przed kamerami.

tvp/rolnik szuka żony

Rolnik i jego kandydatka nie szczędzili sobie ostrych słów.

tvp/rolnik szuka żony