Po tym jak Andrzej Duda wygrał wybory wszyscy zainteresowali się także jego piękną córką - Kingą Dudą.

Prezydentówna, studentka prawa na stałe mieszka w Krakowie i mimo po wygranej ojca w wyborach prezydenckich nie ma zamiaru przenosić się do Warszawy. Jej decyzję doskonale rozumie Marta Kaczyńska, która 10 lat temu była w dokładnie takiej samej sytuacji, dlatego postanowiła wesprzeć Kingę. Jak podaje "Na żywo" panie spotkały się na dzień przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta:

Marta chce ostrzec ją przed popełnianiem błędów. Nie jest łatwo być córką prezydenta - zdradziła w tygodniku osoba z otoczenia Kaczyńskiej.

Kinga i Marta nie miały jeszcze wiele okazji do rozmów, ale wkrótce to się zmieni, bo Andrzej Duda zaprosił Kaczyńską do ośrodka prezydenckiego w Juracie, a ona zaproszenie przyjęła. Będzie czas, aby porozmawiać na spokojnie o tym, co czeka córkę nowej głowy państwa.

