Meghan była bardzo szczęśliwa, gdy Harry powiedział jej o propozycji jego babci. Okazuje się, że w dokumencie "Queen of the World", który poświęcony będzie Elżbiecie II, pojawi się też wątek księżnej Sussex i jej konfliktu z rodziną. Wszystko za sprawą Elżbiety II, która postanowiła w ten sposób dać Markle okazję do zabrania głosu w sprawie jej konfliktu z rodziną.

- Meghan płakała ze szczęścia, gdy Harry powiedział, że królowa prosi by wzięła udział w dokumencie. To dla niej ogromny honor, to sprawia, że czuje się częścią rodziny. Nikt nie wini Meghan za to, co robi jej ojciec i jej przyrodnia siostra - zdradza informator "Hollywood Life".

Poza Elżbietą II, murem za Meghan stoi ktoś jeszcze - kto to?