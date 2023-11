1 z 4

Kiedy pod koniec sierpnia jeden z brytyjskich dzienników poinformował, że Meghan Markle (37) poleciała bez męża w podróż do Kanady i USA, natychmiast zaczęto snuć domysły, jaki jest cel tej prywatnej i samotnej wizyty. Odpowiedź była prosta: księżna pojechała spotkać się z tatą i albo się z nim pojednać, albo przekonać go, by przestał rozmawiać na jej temat z dziennikarzami. Ale czy Meghan naprawdę chce zakończyć konflikt z ojcem?

Ślub w telewizorze

O Thomasie Markle’u zrobiło się głośno w listopadzie ubiegłego roku, tuż po tym, gdy świat obiegła informacja o zaręczynach Meghan i księcia Harry’ego. Emerytowany oświetleniowiec filmowy był wtedy szczęśliwy i czuł się ważny, bo brytyjski następca tronu zadzwonił do niego i poprosił o rękę jego córki! Sielanka trwała jednak krótko. Miesiąc przed ceremonią w prasie pojawiły się zdjęcia Thomasa, który przygotowuje się do wesela: odwiedza krawca, a potem przegląda albumy z pięknymi pejzażami Wielkiej Brytanii. Szybko okazało się, że pan Markle, zadowolony z tego, że interesują się nim dziennikarze, umówił się na te zdjęcia z paparazzi i zarobił na tym 100 tys. funtów. Niedługo później oliwy do ognia dolała przyrodnia siostra Meghan – Samantha Grant, która żaliła się na Twitterze, że wielu bliskich księżnej nie zostało zaproszonych na ślub. „Rodzina Markle nie może się doczekać, aż dostanie zaproszenia. Nie dostaliśmy jeszcze żadnego. Czekamy”, napisała. Mniej delikatny był jej brat, który opublikował w tygodniku „In Touch” list otwarty do księcia Harry’ego. „Meghan nie jest dla ciebie właściwą kobietą. Jest znużona, płytka, zarozumiała. Zrobi pośmiewisko z ciebie i z całej rodziny królewskiej”, napisał.

Punktem kulminacyjnym awantury było to, że tuż przed samym ślubem Thomas Markle miał zawał serca, trafił do szpitala i ślub córki oglądał w telewizji. Ale to nie z powodu stanu zdrowia ojciec panny młodej nie pojechał na uroczystość. Nie był na nią zaproszony. I nie tylko on. Jedyną osobą z rodziny, którą Meghan chciała widzieć na ślubie, była jej mama Doria Ragland.

