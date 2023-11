Mark Zuckerberg i jego żona nie kryją wielkiego szczęścia z faktu, że ponownie zostali rodzicami. W liście do August, czytamy:

Droga August, witamy na świecie! Kiedy urodziła się twoja siostra, to napisaliśmy do niej list o świecie, w którym chcielibyśmy, by żyła. O świecie z lepszą edukacją, mniejszą liczbą chorób, silniejszą komunikacją i lepszą jakością. (...) Dzieciństwo to magiczny czas. Tylko raz dostajesz szansę bycia dzieckiem, więc nie spędzaj zbyt dużo czasu na myślenie o przyszłości. Od tego masz nas, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, że mieć pewność, że świat będzie lepszym miejscem dla ciebie i twoich rówieśników. August, bardzo cię kochamy. Życzymy ci dużo szczęścia i miłości. Mama i Tata - czytamy na internetowym profilu Marka Zuckerberga.