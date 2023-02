Marina i Maryla Rodowicz gwiazdami koncertu "Podaj rękę Ukrainie" w TVP [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 27 lutego, stacja TVP we współpracy z Caritas Polska, zorganizowała specjalny koncert - "Solidarni z Ukrainą". Na scenie pojawiła się plejada największych polskich gwiazd, których wykony poruszyły widzów, jednak to przemówienie Justyny Steczkowskiej, zaparło dech w piersiach publiczności zgromadzonej w studiu Telewizji Polskiej. "Solidarni z Ukrainą": Justyna Steczkowska przekazała swoje honorarium dla dzieci z Ukrainy 24 lutego Ukraina została zaatakowana przez Rosję. W całej Polsce organizowane są zbiórki żywności, odzieży, a także finansowe, by wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów. Rozpoczęto zbiórki finansowe, a także produktów higienicznych, lekarstw, żywności oraz odzieży. Ilona Ostrowska zapowiedziała finansowe wsparcie , przekazując wynagrodzenie z trzech spektakli „Big Bang” na pomoc Ukrainie, a Małgorzata Rozenek zapowiedziała, że przeznaczy dochód ze swojego butiku na pomoc Ukrainie . Niektóre gwiazdy postanowiły również zapewnić uchodźcom miejsce schronienia. Do swoich domów uchodźców z Ukrainy zaprosiły m.in. Margaret, Justyna Żyła, czy Elżbieta z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". Także Telewizja Polska postanowiła pomóc obywatelom Ukrainy. Po tym jak stacja TVP odwołała prezentację wiosennej ramówki , która miała się odbyć 24 lutego, prezes Jacek Kurski zapowiedział organizację wydarzenia wspierającego Ukrainę, które zostało wyemitowane w niedzielę, 27 lutego na antenie TVP1 . Specjalny koncert TVP "Solidarni z Ukrainą" plejadę gwiazd . Na scenie pojawili się m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Rafał Brzozowski, Blue Cafe, Julia Balei czy Sienna Gospel Choir, Natasza Urbańska, Ryszard Rynkowski,...