1 z 6

W czwartek Marina była gościem "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej karierze i gorącym jeszcze singlu "On my way". Łuczenko powraca na muzyczną scenę po po 3 latach, a fani są zachwyceni jej nowym singlem.

Z okazji promocji piosenki gwiazda odwiedziła program śniadaniowy. Postawiła na sportowy look, ponieważ w takim właśnie czuje się najlepiej. Marina uwielbia drogie dodatki. Tym razem miała ze sobą beżową torebkę Celine wartą 11 500 złotych! Do tego klasyczne dżinsy, najmodniejszą w tym sezonie bomberkę i białe, sportowe buty.

Jak Wam się podoba ten look?

Zobacz: Marina wyjechała do Los Angeles! Wiemy co tam robi!