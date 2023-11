1 z 5

Marina i Wojciech Szczęsny zostali rodzicami 30 czerwca 2018 roku. Właśnie wtedy na świat przyszło ich pierwsze dziecko - synek Liam. Niedługo chłopiec skończy dopiero 2 miesiące, ale jego mama już teraz zachwyca boską figurą! Ostatnio Marina pokazała zdjęcie w bikini, które może wywoływać zazdrość! Patrząc na gwiazdę, ciężko w ogóle uwierzyć, że kiedykolwiek była w ciąży. A jednak! Jeszcze do niedawna pokazywała na Instagramie pokaźnych rozmiarów ciążowy brzuszek. Jak więc tak szybko wróciła do dawnej figury? Czy to zasługa diety, a może ostrych treningów? Marina postanowiła zdradzić sekret swojej figury! Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii, co wyjawiła artystka.

Zobacz: Marina pokazała swój brzuch miesiąc po porodzie! Wygląda lepiej niż Anna Lewandowska?