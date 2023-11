2 z 5

Kilka tygodni temu Marina zdecydowała się pokazać ciało po porodzie. Wtedy opublikowała to zdjęcie, na którym możemy podziwiać szczupłe nogi gwiazdy. Teraz artystka pokazała znacznie więcej! Marina pochwaliła się swoim brzuszkiem, który niemal wrócił do rozmiaru sprzed ciąży. Nie da się ukryć, że wokalistka niewiele przytyła w czasie ciąży - gdy stała tyłem do obiektywu, w ogóle nie było widać, że spodziewa się dziecka!

Zobacz: Marina pokazała duży ciążowy brzuszek! Widać, że poród coraz bliżej! WIDEO