PILNE! Marina Łuczenko - Szczęsna urodziła, a więc Wojtek Szczęsny został ojcem! Ich pierwsze dziecko przyszło na świat w Warszawie już 30 czerwca w szpitalu im. świętej Rodziny! To synek, który otrzymał imię... Liam!

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU PONIŻEJ!

Wojciech Szczęsny również opublikował podobny wpis:

30.06.2018 na świat przyszedł nasz syn - Liam! ???? Mamusia, żona i moja bohaterka @marina_official czuje się dobrze i po raz kolejny udowodniła, że jest najsilniejszą kobietą na świecie! Kocham i dziękuje! ❤️ A few days ago we welcomed to the world our beautiful son - Liam! (Marina i Wojtek nazwali swojego synka bardzo oryginalnie! Co oznacza jego imię?)