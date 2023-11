Marina i Wojtek Szczęśni zostali rodzicami syna Liama. Marina pochwaliła się zdjęciem z rączkami synka trzy dni po tym jak urodziła Liama. Wojtek Szczęsny jest szczęśliwy, że dołączył do grona futbolowych tatusiów, a jego żona jest dla niego bohaterką.

Marina i Wojtek zostali rodzicami 30 czerwca i dlatego w domu mają zodiakalnego Raka! Wojtek Szczęsny to zodiakalny Baran, a Marina Łuczenko to tak jak jej synek to Rak. A jakie cechy według horoskopu będzie posiadać ich synek? Może podobne jak Margaret czy Robert Więckiewicz, którzy także urodzili się tego samego dnia co Liam. Znane Raki to Magda Gessler oraz Marcin Prokop.

Na podstawie książki Jana Starży–Dzierżbickiego "Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r."

Horoskop dla byka z 30 czerwca - jak syn Mariny i Szczęsnego

Bez wątpienia człowiekowi urodzonemu 30 czerwca uda się zrobić wielką karierę i osiągnąć szczyt swoich możliwości. Liama czeka świetlana przyszłość, dobre zarobki i podziw innych!

Urodzony 30 czerwca może zrobić karierę w dziennikarstwie lub polityce. A wszystko dzięki jego zdolnościom do przemawiania.

4 maja to zodiakalny Rak. Co cechuje Raka?

Jakie cechy będą charakteryzować Liama? Będzie to człowiek praktyczny, sprytny, umiejący wykorzystać okazje, a szczególne zdolności do pomnażania swojego majątku. Dzięki swym wystąpieniom publicznym łatwo zyska sympatię. Praktycznie nie będzie osoby, która go nie będzie lubiła. Będzie potrafił docenić wszystko, co ma, ale zawsze chce od życia więcej, dzięki czemu nie będzie spoczywać na laurach.

Wady Raka z 30 czerwca

Jakie zatem wady będzie miał Liam?

Może być łatwo wierny, kochliwy, pobłażliwy dla swoich błędów. A czas spędzać dla zaspokajaniu swoich zachcianek i potrzeb w pierwszej kolejności. Ma też wielką skłonność do angażowania się w przelotne flirty, ponieważ nie będzie umiał się oprzeć wdziękom płci przeciwnej.

Liam Szczęsny jest rakiem horoskop urodzony 30 czerwca cechy charakteru

Marina sama - 3 lipca skończyła 29 lat. Teraz razem z synkiem będzie co roku świętować urodziny :).

Wojtek Szczęsny bardzo lubi dzieci. Teraz będzie spełniał się w opiece nad Liamem.