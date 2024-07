Stylizacja Marii Sadowskiej na niedawnej prezentacji „Voice Of Poland” wzbudziła małą sensację. I wcale nie chodziło o jej wyeksponowane zgrabne nogi! (zobaczcie: Maria Sadowska pokazała zgrabne nogi. Jak wróciła do formy po porodzie?)

Piosenkarka pojawiła się bowiem w kreacji przypominającej do złudzenia… hotelowy szlafrok (było to jednak białe kimono polskiej marki Sans).



Rzeczywiście taki trend pojawił się ostatnio wśród gwiazd, że nosi się sukienkę stylizowaną na kimono… spójrzcie tylko na Lady Gagę! Jej sukienka ma podobny krój, lecz rzeczywiście inspirowana jest japońskimi kimonami. Dzięki temu ma bardziej wieczorowy charakter:)

A wy co myślicie o tym trendzie? Hot or not?

