Serial dokumentalny poświęcony Dodzie wywołał duże zainteresowanie w polskich mediach. Dyskutują o nim zarówno fani piosenkarki, jak i inni przedstawiciele show-biznesu. Niedawno swoje spostrzeżenia wyraziła również Marianna Schreiber, porównując swoje doświadczenia do tych tytułowej bohaterki serialu "DODA".

Marianna Schreiber o Dodzie i relacjach z mężczyznami

Trzyodcinkowy serial dokumentalny "DODA", ukazujący życie i karierę jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, wywołał spore poruszenie w naszym rodzimym show-biznesie. Wątek swojej osoby w serialu Dody skomentowała m.in. Agnieszka Woźniak-Starak.

Swoją opinię na temat produkcji wyraziła także Marianna Schreiber, która na Instagramie przyznała, że jej własne doświadczenia z mężczyznami przypominają te, które przeszła Doda i które zostały pokazane w serialu.

Obejrzałam serial o Dodzie. Miała taki sam problem z mężczyznami jak ja. Każdy albo ją oszukiwał, albo wykorzystał, albo nie kochał, albo udawał kogoś, kim nie jest, albo zdradzał. Oczywiście to wszystko inny kaliber, ale jednak szkoda jej serca po tym wszystkim, co przeszła przez nich zauważyła.

"DODA" jedną z najgłośniejszych produkcji początku roku

Trzyodcinkowy dokument "DODA" to nowa produkcja platformy Amazon Prime Video poświęcona życiu i karierze jednej z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Serial przedstawia ponad dwie dekady działalności Doroty Rabczewskiej, od wczesnych lat i pierwszych kroków w show‑biznesie, poprzez liczne skandale, medialne konflikty i burzliwe związki, aż po współczesność, pokazując prywatne archiwa i fragmenty jej pamiętników.

Widzowie mają okazję zobaczyć kulisy sławy, presję mediów i kontrowersje, które przez lata towarzyszyły artystce, a produkcja korzysta z niepublikowanych wcześniej materiałów oraz komentarzy osób z jej otoczenia. Premiera serialu odbyła się 20 lutego 2026 roku, a dokument z miejsca wzbudził duże zainteresowanie zarówno fanów Dody, jak i krytyków, którzy zauważają, że mimo bogactwa wątków, historia została opowiedziana w formie skrótowej, pozostawiając widzom możliwość własnej oceny bohaterki.

