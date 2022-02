Dorota Szelągowska o trudnej sytuacji przyjaciół z Ukrainy: "Nie umiem tego w sobie pomieścić"

Dorota Szalągowska pokazała na Instagramie, jak zmienił się dom jednej z uczestniczek programu "Totalne remonty Szelągowskiej", a pod jej wpisem na Instagramie zawrzało! Jedna z internautek skomentowała ostatni odcinek nowego programu prowadzonego przez gwiazdę TVN, a przy okazji sugerowała, że kobieta, której dom został wyremontowy wystąpiła wcześniej w innym telewizyjnym show. O co chodzi? Dorota Szelągowska odpowiada na zarzuty internautów W jesiennej ramóce TVN pojawiła się nowość, program "Totalne remonty Szelągowskiej". W ostatnim odcinku widzowie mogli zobaczyć, jak Dorota Szelągowska i jej ekipa wyremontowała dom 56-letniej Marzeny z Nowej Wsi. Efekt był zachwycający, ale jedna z internautek zaczęła sugerować, że kobieta z programu już wcześniej wystąpiła w innym telewizyjnym formacie, a w nim prezentowała całkiem inny dom. Piekny projekt 🔥 robota szacun 👌👏👍zastanawia mnie tylko jak to mozliwe, ze pani ktora kiedys wystapila w programie “ kto tu mieszka “ posiadajac przecudny dom urzadzony w bardzo retro stylu, z przepieknymi antukami, nagle znajduje sie w Nowej Wsi w ruderze ???? Serio ?? To akurat slabe oszukiwanie widza 😏😏- napisała jedna z internautek. - nie jest to prawdą, proszę nie rzucać ohydnych fałszywych informacji, to jest jak trucizna która zatruwa- odpowiedziała stanowczo Dorota Szelągowska. rozumiem, że pani wstyd. Następnym razem proszę się po prostu zastanowić, zanim pani coś napisze- dodała w kolejnym komentarzu. W komentarzach pojawił się również inny wpis, na który gwiazda TVN postanowiła odpowiedzieć! ja kiedyś widziałam w mieszkaniu, który Pani Dorota wyremontowala biednej dziewczynie, co od miasta dostała, jakoś tak...inny program. Jakiś kulinarno randkowy. Tytuł programu mi uciekł. Oczywiście ktoś...