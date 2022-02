"Rolnik szuka żony": Elżbieta chce pomóc kobietom i dzieciom z Ukrainy! "Przyjmę do domu"

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories potwierdziła informacje, że sprzedaje swój dom. Dlaczego postanowiła pozbyć się pięknej posiadłości, którą widzowie zobaczyli w programie TVP? Jest szczery wpis Elżbiety! Uczestniczka ostatniej edycji hitu o poszukujących miłości rolnikach nie ukrywa, że nie planowała wcześniej sprzedaży domu i była to dla niej naprawdę trudna decyzja. Sprawdźcie, co napisała Elżbieta. Elżbieta z "Rolnik szuka żony" sprzedaje dom Ósma edycja "Rolnik szuka żony" już za nami. W hicie TVP swoich drugich połówek szukali: Elżbieta, Kamila, Stanisław, Krzysztof i Kamil. Dziś wiemy już, że dzięki programowi powstały dwie pary: Kamil i Joanna oraz Krzysztof i Bogusia. I chociaż wydawało się, że również Elżbieta ma szansę na szczęśliwy związek, to w wielkim finale okazało się, że jej relacja z Markiem zakończyła się w bardzo nieprzyjemnej atmosferze. Jestem trochę rozczarowania, że to mnie spotkało. Uwierzyłam, że on jest bardzo za mną, i że uda nam się. Że uwierzyłam w miłość, bo chyba chciałam w to uwierzyć- mówiła rozczarowana Elżbieta. Już po emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" Elżbieta głośno przyznała, że ma ogromny żal do Marka. Tu nie było co ratować, bo ja się rozczarowałam na całej fali. Tu mężczyzna się okazał, że praktycznie nie szukał miłości, myślę, że bardziej lokum. Nie interesował się ani mną, ani tym, co ja robię- wyznała w wywiadzie dla portalu pomponik.pl. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta gorzko o Marku! "Myślę, że szukał lokum". Co jeszcze powiedziała? Elżbieta nie znalazła miłości, a po zakończeniu programu podjęła bardzo ważną decyzję. Okazało się bowiem, że...