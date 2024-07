1 z 10

Margaret jest prawdziwą muzyczną sensacją ostatnich miesięcy. W ciągu tak krótkiego czasu wokalistka zdążyła podbić nie tylko Polskę, ale i coraz śmielej radzi sobie za granicą. Wielu ekspertów wróży jej prawdziwą światową karierę. Zobacz: Sablewska widzi w Margaret drugą Rihannę

Piosenkarka była jedną z artystek, które wystąpiły podczas drugiego dnia Sopot Top of the Top Festival 2013. Był to już trzeci występ Margaret w Operze Leśnej. Gwiazda w zeszłym roku zadebiutowała podczas Top Trendów. Nikt wtedy nie przypuszczał, że Małgorzata Jamroży ma w sobie aż taki potencjał.

Margaret wczorajszym występem udowodniła, że ma zadatki na zostanie mega gwiazdą pop. Gdy pojawiła się na scenie wykonując swój przebój "Thank You Very Much" publiczność w amfiteatrze wstała z miejsc i zaczęła się bujać i podśpiewywać.

Na uwagę zasługuje również sopocka stylizacja Margaret. Wokalistka miała na sobie krótkie czarne szorty i nowoczesną białą górę od marki Zuo Corp., a look uzupełniła o sandały na obcasie.

Zobaczcie jak prezentowała się Margaret na Sopot Top of the Top Festival 2013: