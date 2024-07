1 z 5

Margaret pojawiła się na "Różach Gali 2016" i zaskoczyła wszystkich! Na czerwonym dywanie gwiazda zaprezentowała się w kolorowym kimono od Marlu oraz... złotym, niebotycznie wysokim kozaku również zaprojektowanym przez Marlu. Ta stylizacja (odpowiada za nią Bartek Indyka) jest jedną z najoryginalniejszych jakie mogliśmy podziwiać kiedykolwiek na czerwonym dywanie. Hit czy kit? Nie chcemy zabierać głosu w tej sprawie, bo wciąż jesteśmy lekko skonsternowani. Margaret tego wieczoru na pewno czuła się świetnie, ponieważ otrzymała jedną ze statuetek - w kategorii muzyka.

Gratulujemy! A co do stylizacji - to opinię zostawiamy Wam.

Zobacz: Zjawiskowa Doda na "Różach Gali 2016"! Towarzyszył jej Tomasz Lubert. ZDJĘCIA!