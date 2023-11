1 z 6

Co za wiadomość! Jak podaje tygodnik "Dobry Tydzień", Marek Kondrat znów zostanie ojcem! Jego żona, młodsza o 38 lat Antonina Turnau, według relacji gazety, spodziewa się dziecka. Dziecko na świat ma przyjść już wiosną przyszłego roku.

Antonina Turnau, żona Marka Kondrata, spodziewa się dziecka!

Marek i Antonina we wrześniu 2015 roku wzięli cichy ślub, który okazał się wielką sensacją w świecie show biznesu. Podobnie jak ich cały związek - a to wszystko ze względu na różnicę wieku. Marek Kondrat ma 67 lat, zaś Antonina - 29. Dzieli ich więc 38. Co więcej - ojciec Antoniny, znany muzyk Grzegorz Turnau, ma 50 lat. Artysta miał problem, żeby zaakceptować związek córki ze swoim przyjacielem (panowie znają się od lat), ale jego żona, Maryna Barfuss, przekonała go, że szczęście córki jest najważniejsze.

Obecnie Marek Kondrat wraz z żoną większość roku spędza na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii - tam aktor w 2011 kupił dom! Do Polski raczej nie wrócą zbyt szybko, właśnie ze względu na ciążę Antoniny. "Dobry Tydzień" podaje, że para chce w spokoju przygotować się na przyjście dziecka na świat. Więcej szczegółów - na kolejnych stronach!

