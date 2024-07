O udziale w programie „Taniec z Gwiazdami” marzy wiele gwiazd, które dzięki występom mogą liczyć na ogromną popularność i miłość widzów. Do grona tańczących celebrytów w ostatniej edycji show dołączyła Weronika Marczuk.

Okazuje się, że była jurorka „You Can Dance” już od dawna była zapraszana do programu! Czemu więc dopiero teraz zobaczyliśmy ją na parkiecie?

- Mam teraz swój czas wolności, który jest mi potrzebny. Wcześniej też dostawałam propozycje udziału w TzG, ale będąc w związku, musiałam liczyć się z opinią partnera. A ta zawsze była na „nie”. Z różnych powodów. Teraz jestem sama i w końcu mogłam podjąć inną decyzję- tłumaczy w rozmowie z magazynem „Show” Weronika Marczuk.

Marczuk rozstała się ze swoim partnerem i wreszcie mogła spełnić swoje marzenie o tańcu…

