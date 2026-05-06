Marcin Prokop już po rozwodzie. Była żona gwiazdora zabrała głos
Kilka tygodni temu Marcin i Maria Prokopie ogłosili rozstanie po ponad 20 latach. Prowadzący „Dzień dobry TVN” i jego partnerka długo trzymali w tajemnicy to, co działo się w ich małżeństwie. Teraz była żona Prokopa ujawniła, że sfinalizowali już rozwód. Podzieliła się szczegółami.
Rozwód Marcina Prokopa to już fakt. Maria Prokop potwierdziła, że formalne zakończenie małżeństwa nastąpiło „jakiś czas temu”, a szczegóły ujawniła dopiero teraz. W rozmowie z Magdaleną Mołek w podcaście „W moim stylu” wyjaśniła, co stało za decyzją o utrzymywaniu tego w tajemnicy.
Marcin Prokop, znany z roli jurora „Mam talent”, prowadzenia „Dzień dobry TVN” i telewizyjnych formatów rozrywkowych, przez lata konsekwentnie trzymał życie prywatne z dala od medialnego zgiełku. Tym większe było zaskoczenie, gdy kilka tygodni temu on i Maria Prokop przekazali, że nie są już razem.
Wtedy para postawiła na jasny przekaz. Rozstali się jako małżeństwo, ale wciąż chcą pozostać blisko jako rodzice Zosi i utrzymać wzajemny szacunek oraz wsparcie. Ten ton był wyraźny i zamykający temat, bo jednocześnie zaznaczyli, że nie zamierzają iść w szczegóły. Podkreślili natomiast, że pozostają w dobrych stosunkach.
Dopiero teraz okazało się, że historia miała jeszcze jeden ważny rozdział: rozwód jest już sfinalizowany. Maria Prokop potwierdziła to w rozmowie z Magdaleną Mołek w podcaście „W moim stylu”, reagując twierdząco na sugestię, że formalne zakończenie małżeństwa nastąpiło wcześniej, a opinia publiczna dowiedziała się o tym dopiero po czasie.
Rozumiem, że to był post informujący, że jesteście po rozwodzie, który jak się domyślam, nastąpił jakiś czas temu
Powód? Według Marii Prokop kluczowe było utrzymanie kontroli nad tym, jak ta informacja wybrzmi. Z jej perspektywy coraz trudniejsze stawało się funkcjonowanie tak, jakby sytuacja wyglądała inaczej niż w rzeczywistości. Podkreśliła też, że w pewnym momencie zaczęło to kłócić się z jej podejściem do życia i wartościami, które są jej bliskie. Warto przypomnieć, że w maju Maria Prażuch-Prokop udzieliła pierwszego wywiadu po rozstaniu z Marcinem Prokopem.
Żeby kontrolować narrację. (...)Też takie trochę dyskomfortowe jest udawać, że sytuacja jest A, kiedy sytuacja jest B. Też to było niejogowe dla mnie w pewnym momencie, miałam takie poczucie. Razem mieliśmy takie poczucie, że już jest czas.
