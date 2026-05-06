Rozwód Marcina Prokopa to już fakt. Maria Prokop potwierdziła, że formalne zakończenie małżeństwa nastąpiło „jakiś czas temu”, a szczegóły ujawniła dopiero teraz. W rozmowie z Magdaleną Mołek w podcaście „W moim stylu” wyjaśniła, co stało za decyzją o utrzymywaniu tego w tajemnicy.

Marcin i Maria Prokopowie się rozstali. Para wydała oświadczenie

Marcin Prokop, znany z roli jurora „Mam talent”, prowadzenia „Dzień dobry TVN” i telewizyjnych formatów rozrywkowych, przez lata konsekwentnie trzymał życie prywatne z dala od medialnego zgiełku. Tym większe było zaskoczenie, gdy kilka tygodni temu on i Maria Prokop przekazali, że nie są już razem.

Wtedy para postawiła na jasny przekaz. Rozstali się jako małżeństwo, ale wciąż chcą pozostać blisko jako rodzice Zosi i utrzymać wzajemny szacunek oraz wsparcie. Ten ton był wyraźny i zamykający temat, bo jednocześnie zaznaczyli, że nie zamierzają iść w szczegóły. Podkreślili natomiast, że pozostają w dobrych stosunkach.

Marcin Prokop jest już po rozwodzie. Była żona prezentera udzieliła wywiadu

Dopiero teraz okazało się, że historia miała jeszcze jeden ważny rozdział: rozwód jest już sfinalizowany. Maria Prokop potwierdziła to w rozmowie z Magdaleną Mołek w podcaście „W moim stylu”, reagując twierdząco na sugestię, że formalne zakończenie małżeństwa nastąpiło wcześniej, a opinia publiczna dowiedziała się o tym dopiero po czasie.

Rozumiem, że to był post informujący, że jesteście po rozwodzie, który jak się domyślam, nastąpił jakiś czas temu zasugerowała Magda Mołek, a Maria Prokop potwierdziła.

Powód? Według Marii Prokop kluczowe było utrzymanie kontroli nad tym, jak ta informacja wybrzmi. Z jej perspektywy coraz trudniejsze stawało się funkcjonowanie tak, jakby sytuacja wyglądała inaczej niż w rzeczywistości. Podkreśliła też, że w pewnym momencie zaczęło to kłócić się z jej podejściem do życia i wartościami, które są jej bliskie. Warto przypomnieć, że w maju Maria Prażuch-Prokop udzieliła pierwszego wywiadu po rozstaniu z Marcinem Prokopem.

Żeby kontrolować narrację. (...)Też takie trochę dyskomfortowe jest udawać, że sytuacja jest A, kiedy sytuacja jest B. Też to było niejogowe dla mnie w pewnym momencie, miałam takie poczucie. Razem mieliśmy takie poczucie, że już jest czas. wyjaśniła.

Zobacz także: