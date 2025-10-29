Emocje po bajkowym ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie opadają. W minioną sobotę zakochani powiedzieli sobie "tak", a na uroczystości nie zabrakło gwiazd, które przyjaźnią się z parą. Wśród zaproszonych znalazł się Marcin Mroczek. Gwiazdor "M jak miłość" kilka dni po ceremonii pokazał zdjęcie z wesela Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Marcin Mroczek pokazuje czarno-białe zdjęcie z panną młodą

Miniona sobota z pewnością była wyjątkowa dla prowadzących "Halo tu Polsat". To właśnie wtedy zakochani powiedzieli sobie "tak" i stali się małżeństwem. Tuż po uroczystości Katarzyna Cichopek zabrała głos i pokazała nagranie z tego wielkiego dnia. Teraz piękne zdjęcie z panną młodą pokazał również Marcin Mroczek. Gwiazdor "M jak miłość", poruszył fanów, publikując wyjątkowe zdjęcie ze ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Na czarno-białej fotografii widzimy uśmiechniętą parę: aktora oraz pannę młodą, Katarzynę Cichopek.

To był wspaniały wieczór pełen wzruszeń i emocji. @katarzynacichopek i @maciejkurzajewski jeszcze raz wszystkiego najlepszego i pięknych chwil napisał na Instagramie.

Katarzyna Cichopek zareagowała na publikację, odpowiadając aktorowi: "Dziękujemy, że z nami byłeś". Internauci również ruszyli z komentarzami. Fani nie mogli zapomnieć, że Cichopek i Mroczek grają małżeństwo w "M jak miłość".

Żonka Ci za mąż wyszła

Chociaż jeden mąż zadowolony że mu żona za mąż wyszła żartują fani.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w minioną sobotę. Uroczystość została zorganizowana w luksusowym hotelu w Urszulinie, niedaleko Warszawy. Na ślubie i weselu pojawili się m.in. Ewa Wachowicz, Aleksander Sikora, Jan i Lenka Klimentowie, Joanna Kurska, Agnieszka Hyży i Mateusz Gessler.

Na uroczystości nie zabrakło również Marcina Mroczka. Obecność aktora na weselu nie była przypadkowa aktor od lat współpracuje z Cichopek na planie serialu "M jak miłość".

Cichopek wraca na plan serialu zamiast w podróż poślubną

Choć wiele par decyduje się na podróż poślubną tuż po uroczystości, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali inną drogę. Aktorka już we wtorek po ślubie wróciła na plan zdjęciowy "M jak miłość". To właśnie wtedy okazało się, że po ślubie na Katarzynę Cichopek czekała wzruszające niespodzianka. Koledzy z ekipy "M jak miłość" wręczyli Katarzynie Cichopek wręczyli świeżo upieczonej pannie młodej wielki bukiet kwiatów. Cichopek nie kryła wzruszenia.

Bardzo wszystkim dziękuję. Jest mi szalenie miło, jestem mega wzruszona komentowała gwiazda.

Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Marcina Mroczka!

