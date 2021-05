Marcin Mroczek kupił swoim synom lody Ekipy. Najnowsze zdjęcie gwiazdora "M jak miłość" podzieliło internautów! 

Marcin Mroczek opublikował na Instagramie zdjęcie z synami i zdradził, że kupił słynne już lody Ekipy, ale chyba nie spodziewał się tak ostrej reakcji swoich fanów. Niestety, część internautów skrytykowała aktora za promowanie lodów Friza i jego Ekipy! Pod zdjęciem Marcina Mroczka zrobiło się gorąco. Zobaczcie, co pisali fani.

Marcin Mroczek pokazał zdjęcie z lodami od Ekipy

Lody Ekipy to chyba największy hit ostatnich dni. Ekipa na czele której stoi youtuber Friz we współpracy z marką Koral wypuściła ostatnio lody, które w ekspresowym tempie znikają ze sklepów. Fani popularnych youtuberów ustawiają się w długich kolejkach, żeby tylko zdobyć wymarzone lody od Ekipy. Co ciekawe, popularność nowych lodów jest tak ogromna, że w sieci pojawiły się nawet aukcje papierków po lodach Ekipy!

Ostatnio Anna Wyszkoni pokazała, jak jej córka ucieszyła się, kiedy kupiła jej lody od Ekipy, a teraz okazuje się, że na popularne lody skusił się również Marcin Mroczek! Gwiazdor "M jak miłość" opublikował w sieci zdjęcie na którym pozuje razem z synami.

Prawdziwa ekipa zdobyła #lodyekipy 💥

Probowaliscie już😋

Cytrynowy czy malinowy?

#prawdziwa #ekipa #lodynapatyku #szaleństwo #udałosię #mniam- napisał na Instagramie.

Niestety, wygląda na to, że wpis o lodach od Ekipy podzielił fanów Marcina Mroczka!

- Nie wierze ze i pan to kupił 😟 serio?!

- Uważam, że to już przesada z tymi lodami. Dorośli sami nakręcają sprawę, a producent zaciera ręce. Przykre, co się dzieje z ludźmi😔

- Daj spokój.... Żenada...- komentowała cześć fanów.

Pozostali internauci stanęli w obronie aktora.

- Ludzie wrzućcie na luz.Weźcie to na śmiech bo chyba o to Panu Marcinowi chodziło

- Super 👍👌

- Wstyd mi jest za ludzi co pisza ze to wstyd próbować lodów ekipy

- Boze dzieci się cieszą i po prostu zrobili sobie fotki i fajnie to tylko lody więc coniektore komentarze możecie sobie darować...- pisali internauci.

A Wy, próbowaliście już lodów od Ekipy?

Zobacz także: Ile zarabia "Friz" i Ekipa? Nawet bez lodów to milionowe kwoty

Marcin Mroczek kupił lody od Ekipy.

Wy również próbowaliście już lodów od słynnej Ekipy?