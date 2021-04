Ile zarabia "Friz" i Ekipa? Nawet bez lodów to milionowe kwoty

To chyba jeden z największych marketingowych hitów ostatnich lat! Powiedzieć, że lody Friza i Ekipy rozchodzą się jak świeże bułeczki, to o wiele za mało. W popularnych sieciach dyskontowych dochodziło do prawdziwych potyczek o słodki produkt firmy Koral.

Jak już pisaliśmy, Polacy oszaleli na punkcie owocowego sorbetu z polewą z gumy balonowej i strzelającym cukrem. Lody za 2 zł to najbardziej pożądany produkt ostatniego miesiąca. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, Koral podjął w tym tygodniu decyzję o uruchomieniu dodatkowej linii produkcyjnej. Teraz będzie można wytwarzać milion lodów Ekipy na dobę! A to oznacza ogromne zyski dla młodych członków Ekipy. Ale przecież zarabiają nie tylko na lodach. Zobaczcie.

Lody Ekipy hitem sprzedaży, ile zarobią?

Jak wcześniej zdradził manager i członek Ekipy - Wujek Łuki - na sprzedaży lodów Ekipa zarabia od 1 do 10 proc. Oznacza to, że w przypadku milionowej produkcji lodów na dobę youtuberzy są w stanie zarobić od 20 do 200 tysięcy złotych jednego dnia (2 do 20 groszy za sprzedaną sztukę). A lody sprzedają się dużo lepiej niż zakładano.

- Lody Ekipy sprzedają się co najmniej 300 procent lepiej niż jakiekolwiek wcześniejsze nowości produktowe w przeszło 40-letniej historii tej firmy - portal wirtualnemedia.pl cytuje Piotra Gąsiorowskiego, dyrektora marketingu firmy.

Wraz z lodami ruszyła też wielka marketingowa machina - ciężarówki oplakatowane lodami, billboardy, lody widoczne w "Dance, Dance, Dance", no i oczywiście najważniejsze - działanie samej ekipy.

Sam Karol Wiśniewski, czyli "Friz" jest główną gwiazdą Ekipy, ale też współwłaścicielem i członkiem rady nadzorczej. Jak podsumowuje portal wirtualnemedia.pl, youtube'owy kanał Friza ma 4,3 mln subskrybcji i łącznie zanotował już 1,75 mld odtworzeń!

Friz pochwalił się w ostatnich dniach ile zarobiła jedna ze spółek Ekipy i to jeszcze bez zysków z lodów. Trzeba przyznać, że kwota za sam marzec, robi wrażenie

Co jakiś czas będę też tu informował o rzeczach typowo giełdowych, i jako prezes EKIPA Manegement sp. z o.o. (jedna ze spółek EKIPA HOLDING S.A.) pochwalę się jej wynikiem!

W samym MARCU przekroczyła ona 1.1 mln zł zysku netto, bez wpływów z płyty czy lodów 😍 — Karol Wiśniewski (@FRIZtoja) April 26, 2021

Ekipa to bodaj najbardziej wpływowa obecnie grupa polskich youtuberów i influencerów, funkcjonująca już na giełdzie. Jej aktualnymi członkami - poza Frizem - są: menedżer Wujek Łuki, Tromba, Murcix, Poczciwy Krzychu, Patec, Marcysia, Wersow, Mini Majk, Fusia (Kasia Bożek) i Nowciax.

Lody Ekipy to hit ostatnich tygodni:

East News

Ekipa Friza to najpopularniejsza paczka znajomych w Polsce! Mają nieco ponad 20 lat a zarabiają fortunę!