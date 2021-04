Ile Ekipa Friza zarabia na lodach Ekipy? Kwota może osiągnąć aż kilkaset tysięcy złotych DZIENNIE! 

Lody ekipy - owocowy sorbet z polewą z gumy balonowej i strzelającym cukrem. Polacy oszaleli na punkcie tego deseru za niecałe 2 zł! To zdecydowanie najbardziej pożądany produkt ostatniego miesiąca. Lody znikają ze sklepowych lodówek w zastraszającym tempie! Ile Ekipa Friza może zarobić na tej współpracy? Te liczby mogą szokować!

Ile Ekipa Friza zarobi na lodach Ekipy?

Lody Ekipy wywołały niemałe szaleństwo. Ludzie stoją w kolejkach na długo przed otwarciem sklepu i wychodzą z niego z kartonami pełnymi łupów. Pierwsi śmiałkowie odważyli się nawet na tatuowanie kultowego produktu! Media rozpisują się również o absurdalnych aukcjach internetowych, na których papierki po lodach Ekipy osiągają ceny nawet kilkuset tysięcy złotych!

Jak zdradził manager a jednocześnie członek Ekipy - Wujek Łuki - Ekipa zarabia na sprzedaży produktu od 1 do 10 proc. Oznacza to, że w przypadku milionowej produkcji lodów na dobę, biorąc pod uwagę, że sprzeda się cały nakład, youtuberzy są w stanie zarobić od 20 do 200 tysięcy złotych jednego dnia, jeżeli przyjmiemy, że z każdej sztuki o mniejszej pojemności zgarniają od 2 do 20 groszy.

Aktualnie w sprzedaży są dwa rozmiary lodów te mniejsze o pojemności 50 ml w sugerowanej cenie 2 zł za sztukę oraz wariant XL o pojemności 65 ml w sugerowanej cenie 2,80 zł. Ceny na sklepowych półkach mogą się nieco różnić. Z relacji internautów wynika, że w niektórych sklepach ceny za lody Ekipy windowano aż do 19,99 zł za sztukę!

Lody Ekipy we współpracy z Koralem znikają ze sklepowych półek w ekspresowym tempie!

Ekipa Friza zarabia na każdym sprzedanym produkcie od 1 do 10%!