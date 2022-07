Katarzyna Cichopek pracuje na trzy etaty! Robi to z myślą o dzieciach. Znamy jej grafik!

To może być przełomowy rok w karierze Katarzyny Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" staje się jedną z najbardziej rozchwytywanych prezenterek telewizyjnych. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" pojawi się nie tylko jako jurorka w "You Can Dance - Nowa generacja", ale także będziemy mogli ją oglądać w nowym programie w TVP Kobieta. Aktorka wyrabia trzy etaty, a w tym czasie jej były partner, Marcin Hakiel wypoczywa na wakacjach z ich dziećmi. Znaleźć wolny termin w jej grafiku wydaje się obecnie niemożliwe. Katarzyna Cichopek robi to dla swoich pociech.

Kasia ostatnio pracuje niemalże każdego dnia - powiedziała koleżanka gwiazdy na łamach "Super Expressu".

Katarzyna Cichopek nie odpoczywa. Trzy plany zdjęciowe w zaledwie pięć dni!

Ostatnio Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie z projektantem "Operacja aranżacja". Prezenterka rozpoczęła już przygotowania do nowego programu TVP Kobieta. To jednak zaledwie część jej obowiązków. Prowadząca w ciągu pięciu dni była również na planie "You Can Dance - Nowa generacja" i zdążyła aż trzy razy poprowadzić "Pytanie na śniadanie"! Jak to możliwe? To wie tylko ona sama.

W piątek, sobotę i niedzielę prowadziła „Pytanie na śniadanie”, w poniedziałek była na planie programu „Operacja aranżacja”, a we wtorek „You Can Dance”. Jej grafik jest teraz bardzo zapełniony, ponieważ Kasia korzysta z tego, że dzieci są na wakacjach z Marcinem - zdradziła koleżanka gwiazdy "M jak miłość" dla "Super Expressi".

Jak się okazuje, Katarzyna Cichopek dwoi się i troi, by już niedługo zabrać swoje pociechy na wakacje. Obecnie Marcin Hakiel podbija Stany Zjednoczone z dziećmi. Po powrocie jego była partnerka chce wziąć długi urlop i nacieszyć się towarzystwem Helenki i Adama.

Kasia planuje zabrać dzieci na długie wakacje. Nacieszą się sobą i spędzą miło czas - dodała rozmówczyni "Super Expressu".

Trzeba przyznać, że prowadząca "Pytanie na śniadanie" narzuciła sobie bardzo szybkie tempo i na pewno z niecierpliwością czeka na swój urlop. Zwłaszcza że podczas pracy nie brakuje nerwów. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska mają spięcia na planie "You Can Dance - Nowa generacja".

