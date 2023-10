Choć początkowo mogło się wydawać, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zaczną publicznie prać brudy i rozstaną się w mało elegancki sposób, najwyraźniej dawne żale poszły w niepamięć i każde z nich skupiło się na swoim życiu. Katarzyna Cichopek rzuciła się w wir pracy, natomiast jej były partner wziął długi urlop i ruszył na podbój Stanów Zjednoczonych wraz z dziećmi. Jednak to nie wszystko. Już od dłuższego czasu w mediach mówi się o nowej partnerce Marcina Hakiela!

Reklama

Katarzyna Cichopek udzieliła wymowne komentarza na pytanie o nową wybrankę Marcina Hakiela

Niedawno media obiegła wieść, że Marcin Hakiel ma nową partnerkę. Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek instruktor tańca chwalił się, że otrzymuje mnóstwo propozycji spotkań. Wiele wskazuje na to, że jedno z nich rozpoczęło poważniejszą relację w jego życiu. Choć w rozmowie z dziennikarzami jak na razie tancerz nie jest zbyt wylewny, to Marcin Hakiel zdradził, jakie ma plany wobec nowej sympatii. Nasza reporterka skorzystała z okazji i zapytała, co sądzi o tym jego żona!

Ostatnio media rozpisują się o nowej partnerce Marcina Hakiela i się zastanawiam, czy Ty dowiedziałaś się o tym z mediów? Jaka była twoja reakcja? - zapytała nasza reporterka, Monika Maszkiewicz.

Zobacz także: "You Can Dance": Kasia Cichopek i Ida Nowakowska mają spięcia na planie? "Jesteśmy tylko ludźmi"

Reklama

To, co stało się później, mówi wszystko. Jak zareagowała Katarzyna Cichopek? Szczegóły poznacie oglądając nasz materiał wideo.