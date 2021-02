Marcelina Ziętek świętuje sukces Piotra Żyły, a Justyna Żyła? To dopiero wbicie szpili!

Najbliższe dni zdecydowanie należą do Piotra Żyły. Kiedy w sobotę 27 lutego wygrał konkurs w Oberstdorfie, tym samym zostając mistrzem świata, gratulacjom nie było końca. Oczywiście przed telewizorem dopingowała mu jego dziewczyna Marcelina Ziętek, która postanowiła nagrać swoją reakcję na InstaStory. Młoda aktorka i gwiazda "19+" nie była w stanie powstrzymać łez szczęścia. Jak na sukces byłego męża zareagowała Justyna Żyła? To zdjęcie może nie spodobać się sportowcowi.

Piotr Żyła mistrzem świata! Marcelina Ziętek płacze, a Justyna Żyła?

Piotr Żyła właśnie osiągnął największy sukces w swojej zawodowej karierze. Choć niektórzy wcale się tego nie spodziewali, słynny skoczek okazał się bezkonkurencyjny i oddał dwa, godne podziwu skoki - pierwszy na 105 metrów, i drugi 102,5 metra, tym samym zostając mistrzem świata. Z tego faktu ucieszyli się nie tylko jego fani, ale przede wszystkim jego partnerka. Choć sportowiec i aktorka nie afiszują się swoją miłością, nagrania, które opublikowała Marcelina Ziętek mówią same za siebie. Ubrana w biało-czerwone barwy i wianek na głowie aktorka na swoim InstaStory aż popłakała się z emocji!'

Tyle szczęścia - napisała cała we łzach.

Instagram

Jak widać Piotr Żyła może liczyć na wsparcie swojej drugiej połówki. Jak na jego wygraną zareagowała Justyna Żyła? W trakcie trwania skoków na InstaStory byłej żony skoczka pojawiło się zdjęcie, na którym ona i jej córka siedzą na kanapie i... czytają książkę! Czyżby kobieta nie pozwoliła oglądać dzieciom, jak skacze ich słynny tata? Co więcej, trudno nie zwrócić uwagi na to, co znajduje się na otwartej stronie dziecięcej książki - obrazek, przestawiający siedzących na podłodze chłopca i dziewczynkę, którzy patrzą na okno, za którym widać postacie kłócących się rodziców! Czyżby Justyna Żyła chciała w ten sposób wbić szpilę Piotrowi Żyle i pokazać, że nie oglądała skoków? Tego możemy się tylko domyślać, choć o sukcesie jej ex małżonka nie omieszkali poinformować ją internauci.

- Ale Pietrek skakał - Piotrek mistrzem świata! - pisali pod jej ostatnim postem.

Cóż, najwyraźniej nie umknęło to jej uwadze, gdyż możliwość dodawania komentarzy została na jej profilu ograniczona. Żadnego z nich nie postanowiła również skomentować. Co sądzicie?

Zobacz także: Marcelina Ziętek przekazała radosne wieści o... ślubie! "Wszyscy jesteście zaproszeni"