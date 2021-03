Marcelina Ziętek pochwaliła się imponującym pierścionkiem. Ukochana Piotra Żyły podjęła kolejny ważny krok

Marcelina Ziętek to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show biznesie. I choć piękna 23-latka od lat robi karierę jako modelka i aktorka, to naprawdę zrobiło się o niej głośno, gdy media obiegły wieści, że gwiazda "19+" jest nową ukochaną Piotra Żyły. I choć para nie pokazuje się publicznie, a nawet nie publikuje w sieci wspólnych zdjęć, to piękna aktorka i światowej sławy skoczek już zostali ogłoszeni jedną z najgorętszych par show-bizu. Co więcej, zakochani już niebawem razem zamieszkają, ponieważ Piotr już pracuje nad budową ich wspólnej posiadłości. Czyżby sportowiec i artystka postanowili pójść o krok dalej? Na instagramowym koncie Marceliny Ziętek właśnie pojawiło się zdjęcie imponującego pierścionka.

Marcelina Ziętek pokazała imponujący pierścionek

Marcelina Ziętek od dłuższego czasu jest na ustach wszystkich. Nie chodzi jednak zniewalającą urodę artystki, czy aktorski kunszt ambitnej 23-latki, lecz jej relację ze światowej sławy skoczkiem narciarskim - Piotrem Żyłą. W tym związku ogromne emocje budzi nie tylko różnica wieku pomiędzy zakochanymi, czy fakt, że unikają blasku fleszy, ale przede wszystkim konflikt sportowca z jego byłą żoną - Justyną Żyłą.

Oczywiście wielbiciele skoczka, pomimo sympatii dla jego byłej żony, bardzo kibicują Piotrowi i jego nowej partnerce. Co więcej fakt, że zakochani niebawem zamieszkają razem i planują wspólną przyszłość budzi wśród sympatyków pary wiele pytań, jak chociażby to: kiedy Piotr Żyła i Marcelina Ziętek wezmą ślub? Choć para unika tego tematu, najnowsza instagramowa relacja aktorki sprawiła, że internauci wstrzymali dech.

Na InstaStories Marceliny Ziętek niedawno pojawiło się wymowne zdjęcie, na którym gwiazda "19+" pokazała imponujący pierścionek. Wszyscy doskonale wiemy, co takie zdjęcie zazwyczaj oznacza przypadku gwiazd. Okazuje się, że artystka postanowiła zrobić kolejny ważny krok w swoim życiu. Spokojnie, nie chodzi jednak o zaręczyny z Piotrem Żyłą. Marcelina bowiem właśnie podpisała kolejny, niezwykle intratny kontrakt reklamowy. Zjawiskowa brunetka weszła we współpracę z marką biżuteryjną.

Myślicie, że nowa kampania z udziałem Marceliny jest subtelnym znakiem dla Piotra, by już szukał idealnego pierścionka zaręczynowego?

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła konsekwentnie ukrywają swoje uczucie przed światem. Jednak według medialnych doniesień, ich relacja jest naprawdę poważna!