Piotr Żyła pokazał swój nowy dom! To tu zamieszka ze swoją ukochaną Marceliną Ziętek! 

Piotr Żyła zamieścił na swoim Instagramie zdjęcia, na których możemy zobaczyć jego nowe gniazdko! Sportowiec jest bardzo szczęśliwy i wszystko wskazuje na to, że po burzliwym rozstaniu z Justyną Żyłą, teraz jego życie nabiera barw u boku Marceliny Ziętek. Co ciekawe, skoczek brał czynny udział podczas budowy domu. Zobaczcie zatem efekty pracy sportowca i ekipy budowlanej! Fani są zachwyceni.

Piotr Żyła pochwalił się nowym domem

Wokół Piotra Żyły i jego partnerki, Marceliny Ziętek, znów jest głośno! Chociaż para ukrywa swój związek przed mediami i nie chwali się wspólnymi fotkami w mediach społecznościowych, to jednak już wiadomo, że ich relacja jest naprawdę poważna. Według medialnych doniesień pomimo różnicy wieku para świetnie się ze sobą dogaduje i wygląda na to, że ma już ambitne plany na przyszłość.

Na instagramowym profilu Piotra Żyły właśnie pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć jego nowy dom! To właśnie tu podobno wiedzie szczęśliwe życie ze swoją ukochaną. Skoczek pokazał fotografie, na których widzimy poszczególne etapy prac przy budowie wymarzonego przez zakochanych gniazdka. Co więcej, to właśnie Piotr był jednym z członków ekipy budowlanej! Widać, że włożył w to mnóstwo serca.

Jeszcze tylko chwilka i gotowy💪🤠 - napisał pod fotografiami Piotr Żyła.

W komentarzach pod postem skoczka, pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wszyscy szczerze mu kibicują, podziwiają dom i życzą szczęścia!

- Pieter i na skoczni daje radę i na budowie 💪 człowiek złoto 🥇 - Ujujuju jaki piękny😂😂🔥🔥🔥 - Magicznie😉 - Oj jaki piękny, jaki magiczny 😂😂😂 - Brawo ty😁

Zobaczcie zatem fotografie, którymi pochwalił się Piotr Żyła! Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy również wnętrza! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcia, kliknij strzałkę w prawo)

Piotr Żyła jest w szczęśliwym związku z Marceliną Ziętek. Para jednak nie chwali się wspólnymi zdjęciami czy nagraniami. Wiele jednak wskazuje na to, że ich relacja jest naprawdę poważna!