Marcelina Ziętek ogłosiła piękny plan na przyszłość! Mówi o dzieciach, a Piotr Żyła pęka z dumy

Marcelina Ziętek niedawno zdradziła, że studiuje pedagogikę, powoli kończy studia i już planuje swoją przyszłość. Okazuje się, że gwiazda serialu "19+" ma bardzo ambitne plany, które z pewnością spotkają się z aprobatą Piotra Żyły. Skoczek z pewnością będzie dumny ze swojej partnerki!

Marcelina Ziętek ma zaskakujące plany na przyszłość!

Marcelina Ziętek jest jedną z gwiazd serialu "19+" jednak to związek z obecnym mistrzem świata w skokach narciarskich, Piotrem Żyłą, zapewnił jej największą sławę. Modelka w swoim pierwszym dużym wywiadzie dla marki bieliźnianej zdradziła, że jest szczęśliwie zakochana. Co prawda na zdjęciach umieszczonych na Instagramie para nie chwali się swoim uczuciem, ale wygląda na to, że ich związek jest naprawdę poważny.

Teraz 23-latka w wywiadzie zdradziła, jakie ma plany na przyszłość. Okazuje się, że chce połączyć dwie swoje pasje: aktorstwo i pedagogikę. Marcelina Ziętek wprost przyznała, że wybierając kierunek studiów wahała się między aktorstwem a pedagogiką, ale ten drugi ostatecznie wygrał, bo jej największą pasją jest praca z dziećmi:

Zawsze kochałam pracę z dziećmi. Jak wybierałam kierunek - pedagogika to był mój kierunek. Zawsze myślałam, że albo aktorstwo albo pedagogika i praca z dziećmi. Chciałabym to połączyć w przyszłości.

Okazuje się, że Marcelina Ziętek większość pracy magisterskiej już napisała. A jeśli chodzi o jej plany związane z zawodem - to być może będzie chciała prowadzić program o tematyce parentingowej w telewizji. W końcu ma już doświadczenie przed kamerą, a w ten sposób połączyłaby dwie swoje pasje!

