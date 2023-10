To nie jest częsty widok - Marcelina Ziętek i jej ukochany, Piotr Żyła po dłuższej przerwie w końcu pokazali się razem. Tym razem jednak zakochani mieli prawdziwe powody do opublikowania tak uroczych zdjęć. Koniecznie zobaczcie te kadry!

Tak Marcelina Ziętek i Piotr Żyła bawili się na weselu

Związek tej dwójki od zawsze wzbudzał spore emocje w mediach. Wszystko przez fakt, że gwiazda "19 plus" jest dużo młodsza od swojego wybranka. Pomimo tego że tabloidy co jakiś czas doszukują się rozstania medialnej pary, wszystko wskazuje na to, że u tej dwójki wszystko jest w jak najlepszym porządku, a zakochani mają prawdziwe powody do radości. W końcu jakiś czas temu Piotr Żyła został mistrzem świata. Wówczas wzruszona Marcelina Ziętek nie szczędziła gratulacji, skierowanych w stronę swojego ukochanego. Taki widok to jednak rzadkość, ponieważ w sieci na próżno szukać wspólnych kadrów zakochanych - ci skutecznie chronią swojej prywatności. Tym razem jednak zrobili wyjątek.

Okazuje się, że w miniony weekend Marcelina Ziętek i jej ukochany, Piotr Żyła udali się na wesele bliskich osób! Z tego powodu na instagramowym profilu aktorki wylądował wspólny kadr!

- Zdrowie Młodej Pary - napisała Ziętek.

Zarówno ona, jak i Piotr Żyła wyglądają bardzo elegancko. W przypadku popularnego skoczka narciarskiego nie zabrakło jego ulubionego elementu garderoby, czyli kapelusza. Aktorka z kolei postawiła na dopasowany komplet w odcieniu czerwieni, który uzupełniła o eleganckie szpilki.

Jak widać po zdjęciach, para świetnie się bawiła w swoim towarzystwie - uśmiech nie schodził z ich twarzy. Zakochani nie szczędzili sobie także czułości. Ci nadal są ulubieńcami internautów, bo pod zdjęciem posypały się liczne komentarze:

- Piękna para - Piękni i młodzi - Szczęście jest najważniejsze, a wydajecie się szczęśliwi, więc... szczęścia! - Fajnie się patrzy

My także życzymy tej parze samych tak radosnych i szczęśliwych chwil!

