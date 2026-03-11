Marcelina Zawadzka to jedna z polskich influencerek, które w trakcie niebezpiecznych irańskich ataków w Dubaju przebywała na terenie miasta razem z rodziną. Wieści od modelki za każdym razem wzbudzały emocje wśród polskich fanów. Teraz obserwatorzy gwiazdy w końcu mogą odetchnąć z ulgą i zakończyć wyczekiwania na kolejne informacje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Marcelina Zawadzka ewakuowała się z Dubaju

Marcelina Zawadzka jakiś czas temu wyjechała na dłuższy, rodzinny pobyt do Dubaju. Miło spędzany czas przerwały jednak ataki na miasto. Napiętą sytuację w Emiratach gwiazda na bieżąco relacjonowała na swoim Instagramie. Choć jeszcze niecały tydzień temu Zawadzka rozważała różne scenariusze, ostatecznie 10 marca poinformowała swoich fanów o powrocie do Polski wraz z rodziną.

Na Instagramie gwiazda udostępniła nagranie prosto ze swojego domu w Malborku. Na krótkim filmie zobaczyć można również towarzysząca jej rodzinę.

30 min temu dotarliśmy do domu do Malborka. (...) Jesteśmy w domu u rodziców. Czekałam, żeby wam to powiedzieć. Tyle mam wam do powiedzenia. Może jutro zacznę opowiadać więcej. Teraz chciałam powiedzieć, że jesteśmy całą ferajną przekazała Marcelina Zawadzka.

Marcelina Zawadzka zrobiła to tuż po powrocie do Polski

Marcelina Zawadzka otwarcie powiedziała też, że tuż po przyjeździe do domu w rodzinnym mieście od razu razem z najbliższymi włączyła najnowszy odcinek "Farmy", którego jest współprowadzącą. Gwiazda otwarcie zachęciła wszystkich do oglądania programu, który z odcinka na odcinek budzi coraz większe emocje wśród oglądających.

Z tego miejsca mogę już zaprosić serdecznie na 'Farmę'. 20:30, właśnie zaczynamy powiedziała Zawadzka.

Gwiazda zdradziła też swoim fanom, że wielbicielką programu relacjonującego zmagania uczestników na farmie stała się jej własna mama.

Mama się przyznała, że absolutnie się wciągnęła w program wyznała Marcelina.

To właśnie w trakcie odcinka "Farmy" emitowanego tego wieczora doszło do dużych zmian, a także kłótni wśród uczestników, co natychmiastowo wywołało oburzenie wśród oglądających program.

