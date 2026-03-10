Najnowszy odcinek "Farmy" obfitował w dynamiczne zmiany, konflikty, a w dodatku na planie pojawiły się także pierwsze oznaki romantycznego uczucia wśród uczestników. Wydaje się jednak, że najwięcej emocji zarówno wśród uczestników, jak i widzów wywołał nowy Farmer Tygodnia. Internauci nie szczędzili słów krytyki w komentarzach.

Kto został nowym farmerem tygodnia?

Zadaniem Rolanda, który w miniony tygodniu był Farmerem Tygodnia, było wyznaczenie osoby do pojedynku o tytuł nowego Farmera Tygodnia. Pierwszym nominowanym okazał się Aksel. Ten do konkurencji o przewodzenie farmą wybrał Ewę, uzasadniając swój wybór dużą sympatią do uczestniczki. Wskazał, że "ma do niej blisko" i nawet jeżeli po starciu to właśnie ona zostanie farmerką tygodnia, to wciąż będzie czuł się w programie bezpiecznie i komfortowo.

Tym razem konkurencją okazało się piłowanie pod sobą belek. Osoba, która pierwsza przepiłowała belkę, na której siedział oponent, wygrała pojedynek. Właśnie w tym momencie nastąpił kolejny zwrot akcji w "Farmie", a pojdeynek wygrał Aksel, zapewniając sobie miano Farmera Tygodnia. Jak przyjęli to fani programu?

Fani komentują wybór Aksla na Farmera Tygodnia

W sieci natychmiastowo pojawiły się komentarze ws. nowego Farmera Tygodnia, jakim został Aksel. Fani programu nie wierzą, że Aksel poradzi sobie w nowej roli. Internauci grzmią w komentarzach.

Czarno to widzę.

Aksel zje kiełbasę i spakuje tobołek. Nie nadaje się na farmera tygodnia. Jedynie nadaje się do gadania i jedzenia polskiej kiełbasy podsumował jeden z internautów.

Nie zabrakło jednak słów wsparcia oraz otwartego kibicowania Akslowi.

Axel jest spoko, liczę na niego. Na pewno będą mu podkładali kłody.

Kibicowałam mu, żeby został tym farmerem. Kupa śmiechu będzie pod jego rządami czytamy w komentarzach.

Aksel z "Farmy" zauroczył się Agnieszką?

Nowy Farmer Tygodnia to niejedyne zaskoczenie w "Farmie". W najnowszym odcinku programu na jaw wyszło, że Aksel najprawdopodobniej zauroczył się w Agnieszce. Aksel ujawnił, że uczestniczka śni mu się po nocach. Kiedy Karolina to usłyszała od razu wzięła sprawy w swoje ręce i zapytała Agnieszki czy pójdzie na randkę z Akselem. Niestety zaproszenie zostało odrzucone.

