Gorąca atmosfera na "Farmie", pojednanie i niespodziewana nominacja. Tego jeszcze nie było
W 16. odcinku "Farmy" emocji nie brakowało! Doszło do nieoczekiwanego pojednania, ale sielanka nie trwała długo, bo okazało się, że pora na kolejną nominację do pojedynku i ma być to osoba ze stodoły. Aksel otrzymał też zadanie od Beaty? A w jaki sposób je przekazał? Zobaczcie sami relację z odcinka "Farmy"!
Na "Farmie" rozpoczął się już czwarty tydzień i teraz uczestnicy poznają rządy Aksela, jako farmera tygodnia. Początkowo zapowiadał twardą rękę, ale szybko stwierdził, że nie zamierza "dolewać benzyny do ognia" i zdecydował się pogodzić z Lamią, która nie ukrywała zaskoczenia. Kolejny dzień uczestnikom upłynął pod znakiem nowych zadań i nieoczekiwanego listu, który wiele namieszał. Kto ze stodoły został nowinowany do kolejnego pojedynku?
Wielkie pojednanie na "Farmie"
W kolejnym odcinku "Farmy" Aksel jako nowy Farmer Tygodnia otrzymał od Beaty i Szymona zadanie, którego stawką tradycyjnie już będzie jedzenie dla Domu i Stodoły. Uda mu się je przekazać pozostałym? Ilość szczegółów nie będzie łatwa do zapamiętania i choć część uczestników potraktuje to z dystansem, to niektórzy nie będą kryli oburzenia. Co ciekawe, Aksel pomylił imię Beaty i mówił do niej Pani Basiu, co wywołało nie tylko jej śmiech, ale i Szymona. Za zadanie tygodnia tym razem odpowiadają mieszkańcy domu. Karolina z Henrykiem wybrali się do lasu, aby naciąć drzewa i nie obyło się bez dwuznacznych komentarzy.
Weź jakoś dodaj mi sił
Karolina z kolei chciałby, aby Henryk znalazł się w jej sojuszu i podczas wspólnej wyprawy do lasu poruszyli ten temat. Z kolei Agnieszka chciałaby przejść do sojuszu chłopaków i podczas rozmowy z Wojtkiem oboje przyznali, że chcieliby być razem w sojuszu i przed nimi trudna decyzja. Ostatecznie Agnieszka wymyśliła, aby grać na dwa fronty.
Kolejna nominacja do pojedynku na "Farmie"
Na "Farmie" nieoczekiwanie doszło do kolejnych nominacji i do pojedynku będzie musiała stanąć osoba ze stodoły. Aksel otrzymał zadanie dla siebie i musiał zerwać jabłko, a następnie przekazać je osobie ze stodoły, która zostanie nominowana i zdecydował, że będzie to Lamia. Ten wybór znów wprowadził nerwową atmosferę:
Przemyślałem to dobrze
Mamy sojusz z chłopakami i to jest dla mnie najważniejsza rzecz. (...) Mam nadzieję, że w tym tygodniu już pójdzie sobie do domu
Nie było to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Oczywiście, że nie podoba mi się jego zachowanie. Jest dwulicowym, fałszywym człowiekiem
Tymczasem na "Farmie" tworzy się nowy, zaskakujący sojusz. Henryk i Wojtek naprawdę namieszają:
Jestem bliżej sojuszu dziewczyn, tam się na razie kamuflujemy, a potem założymy coś własnego
Sądzicie, że Lamia w końcu opuści "Farmę"?
