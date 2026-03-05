Marcelina Zawadzka, znana modelka i prezenterka telewizyjna, ponownie zwróciła się do fanów. Zawadzka mieszka wraz z narzeczonym Maxem Gloecknerem oraz synem Leonidasem na obrzeżach Dubaju, w niskim, murowanym domu, bez ogromnych przeszkleń. To właśnie takie miejsce wybrała ze względów bezpieczeństwa. W najnowszym wpisie zdradziła nowe informacje o swojej sytuacji w Emiratach.

Marcelina Zawadzka zabrała głos z Dubaju

Marcelina Zawadzka, reagując na liczne wiadomości, które spływają do niej w mediach społecznościowych, podzieliła się kolejnym wpisem dotyczącym swojego życia w Dubaju. Na początku podkreśliła, że mimo niepokojącej sytuacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ona i jej najbliżsi są bezpieczni. W relacji napisała:

U nas bez większych zmian - dobrze. Tzn. jesteśmy w domu, który jest niski, murowany, nie ma ogromnych szyb i znajduje się na obrzeżach Dubaju. Rozważamy różne scenariusze i staramy się na to przygotować. O planie na najbliższy czas poinformuję Was, kiedy już coś będzie wiadomo na 100%.

W swojej relacji Marcelina Zawadzka ujawniła również, z jaką skalą hejtu i dezinformacji muszą mierzyć się osoby mieszkające obecnie w Dubaju. Modelka stwierdziła wprost:

Ogólnie takie sytuacje polaryzują ludzi - dobrze widać to w internecie. Jaka fala hejtu spływa na ludzi, którzy znaleźli się w obecnej sytuacji. I to jest totalnie obrzydliwe.

Tak obecnie wygląda życie Zawadzkiej w Dubaju

Marcelina Zawadzka podkreśliła, że życie w Dubaju, mimo przerażających ataków, o których mówiła wcześniej, toczy się względnie normalnie. Ludzie nadal odwiedzają się, chodzą na spotkania, a restauracje pozostają otwarte. Gwiazda zapewniła, że nie ma żadnej paniki, a społeczność stara się funkcjonować tak jak dotąd.

Z tego, co widzę sama i słyszę też od bliskich tu (na grupach czy w prywatnych wiadomościach) - życie toczy się dalej. Ludzie się odwiedzają, chodzą na spotkania, do restauracji. Starają się funkcjonować, nie ma paniki, absolutnie nie. Więc też nie wierzcie we wszystko, co zobaczycie w internecie. Nie bagatelizujmy i nie lekceważmy tego, co się dzieje, ale też nie nakręcajmy strachu i spirali paniki przekazała Zawadzka.

