Figura Ewy Farnej stała się obiektem drwin połowy internetu. Chociaż wokalistka regularnie zgarnia najważniejsze nagrody, nagrywa przeboje i jest rozchwytywana przez media polskie i czeskie, cały czas zmaga się z krytyką na punkcie nadwagi. Gwiazda przyznała już wielokrotnie, że lubi swoje kształty (zobacz: "Takiego życia nie da się prowadzić"), a co dla niej ważniejsze, lubi je także jej partner. Nie rozumie, dlaczego publiczność tak bardzo skupia się na krągłościach, zamiast oceniać nowe utwory.

Zobacz: Czeskie media śmieją się z Farnej. Pokazali kompromitujące zdjęcia

W obronie Ewy głos zabrała Marcelina Zawadzka, która na łamach "Twojego Stylu" z oburzeniem odniosła się do hejtu jaki pojawił się w sieci:

Drażni mnie to, że ludzie często są oceniani po wyglądzie. Jako była Miss Polonia dobrze wiem, że wygląd bywa zaletą, ale i wadą. Niedawno zapytano mnie, co sądzę o tym, że Ewa Farna przytyła. Odpowiedziałam: i co z tego? Czy z powodu nadwagi gorzej śpiewa? Nadal jest wartościową osobą