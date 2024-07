To już pewne! Marcelina Zawadzka poprowadzi kolejną edycję show "Bake Off. Ale ciacho!" Była Miss Polonia niedawno odebrała Telekamerę w kategorii "Nadzieja telewizji". Wiosną nadal będzie prowadzącą "Pytania na śniadanie", do tego dojdą jej jeszcze obowiązki na planie kulinarnego show.

Wiosną odświeżymy nieco formułę programu "Bake Off. Ale ciacho!" Dotychczasowe prowadzące, Anna Gacek i Paulina Mikuła, odchodzą, a jedną z nowych gospodyń będzie Marcelina - potwierdziła w rozmowie z "Fleszem" osoba z TVP.

Dlaczego Marcelina Zawadzka dostała pracę w kulinarnym show? Jak donosi "Flesz", prezenterka świetnie sprawdziła się w "Pytaniu na śniadanie", a władze TVP naprawdę pokładają w niej ogromne nadzieje, dlatego powierzyły jej prowadzenie nowego programu. Jak sobie poradzi w tej roli? Przekonamy się już na początku marca.

Marcelina Zawadzka odebrała Telekamerę w kategorii "Nadzieja telewizji".

Prezenterka razem z siostrą gościły na planie świątecznego odcinka "Bake Off. Ale ciacho!". Teraz Zawadzka poprowadzi kulinarne show.

