Kończący się weekend był okazją do spotkania gwiazd w wielu różnych miejscach - niektóre z nich uczestniczyły w maratonach, jeszcze inne bawiły się na koncercie, a spora część wzięła udział w nietypowej akcji przy placu Zamkowym w Warszawie. To właśnie tam odbył się sześciogodzinny maraton głośnego czytania dzieł Iwaszkiewicza, który jest bohaterem tegorocznej edycji Big Book Festival. Miał go otworzyć wybitny reżyser Andrzej Wajda, ale nie mógł przyjść i zastąpiła go żona.

W rolę Iwaszkiewicza wcielił się Robert Więckiewicz. Lektorzy zmieniali się co pół godziny, dzięki czemu mogliśmy posłuchać jak czyta Novika, Krystyna Czubówna, Joanna Klimas, Tymon Tymański czy też Olga Bołądź.