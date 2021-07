Måneskin z nowym, bardzo odważnym teledyskiem do piosenki "I wanna be your slave"! Hit? 

Dziś wielki dzień dla fanów włoskiego zespołu Måneskin! Zwycięzcy Eurowizji 2021 zaprezentowali nowy, kontrowersyjny teledysk do piosenki "I wanna be your slave", którą polscy widzowie doskonale już znają - grupa wykonała ten utwór podczas Polsat SuperHit Festiwal 2021! Musicie zobaczyć klip - jest naprawdę... grubo!

Måneskin pokazali fanom nowy teledysk! "I wanna be your slave" z mocnym teledyskiem

Grupa Måneskin powstała we Włoszech 5 lat temu, ale wielką sławę zdobyli stosunkowo niedawno - najpierw wygrali 71. Festiwal w Sanremo, a potem Eurowizję 2021 z utworem "Zitti e Buoni". Ich popularność wówczas eksplodowała - i to nie tylko w Europie! Obecnie ich inny utwór, "Beggini", znajduje się na 1. miejscu globalnej listy SPOTIFY! Z kolei teledysku doczekał się jeszcze inny singiel grupy z przystojnym Damiano Davidem na czele - "I wanna be your slave"! Piosenka opowiada o rolach, jakie mogą przyjmować partnerzy, także w kontekście seksualnym. Dlatego też w teledysku nie brakuje odważnych scen - pocałunek lidera z gitarzystą Thomasem z festiwalu w Sopocie to nic przy tym, co zobaczycie w klipie!



Zobaczcie sami poniżej teledysk do piosenki "I wanna be your slave".

Tekst piosenki "I wanna be your slave" zespołu Måneskin

I wanna be your slave I wanna be your master I wanna make your heart beat Run like rollercoasters

I wanna be a good boy I wanna be a gangster 'Cause you can be the beauty And I could be the monster

I love you since this morning Not just for aesthetic I wanna touch your body So fucking electric

I know you scared of me You said that I'm too eccentric I'm crying all my tears And that's fucking pathetic

I wanna make you hungry Then I wanna feed ya I wanna paint your face Like you're my Mona Lisa

I wanna be a champion I wanna be a loser I'll even be a clown

Cause I just wanna amuse ya I wanna be your sеx toy I wanna be your teacher I wanna be your sin

I wanna be a preacher I wanna make you love me



Then I wanna leave ya 'Cause baby I'm your David And you're my Goliath Because I'm the devil Who's searching for redemption

And I'm a lawyer Who's searching for redemption And I'm a killer Who's searching for redemption I'm a motherfucking monster Who's searching for redemption

And I'm a bad guy Who's searching for redemption And I'm a blonde girl Who's searching for redemption And I'm a freak that Is searching for redemption I'm a motherfucking monster

Who's searching for redemption

I wanna be your slave I wanna be your master I wanna make your heart beat

Run like rollercoasters I wanna be a good boy I wanna be a gangster

Cause you can be the beauty

And I could be the monster

I wanna make you quiet I wanna make you nervous I wanna set you free But I'm too fucking jealous

I wanna pull your strings Like you're my telecaster

And if you want to use me I could be your puppet



'Cause I'm the devil

Who's searching for redemption And I'm a lawyer Who's searching for redemption And I'm a killer Who's searching for redemption I'm a motherfucking monster Who's searching for redemption I wanna be your slave I wanna be your master

Måneskin znów w Polsce! Gdzie zagrają zwycięzcy Eurowizji 2021?

Występ włoskiej grupy na Festiwalu w Sopocie w Polsacie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że Måneskin pojawią się w Polsce kolejny raz, tym razem na zaproszenie organizatorów Open’er Park w Gdyni. Zespół zagra cały koncert już 19 sierpnia. Bilety na to wydarzenie zostały już jednak wyprzedane.