Ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny na lodowcu w Kirunie w 2003 roku pamiętają wszyscy. To wydarzenie przeszło do historii show biznesu. Rok temu podczas sylwestra muzyk, zapowiadając na scenie byłą żonę wyznał:

Teraz Mandaryna w rozmowie z Party.pl, wspomina to wielkie wydarzenie:

To był niezły happening

Zobaczcie, co nam zdradziła Mandaryna na temat ślubu z Michałem Wiśniewskim. Czy po rozwodzie zraziła się do ślubów?

Nie wszyscy wiedzą, że ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego na lodowcu w Kirunie nie był ich pierwszym ślubem. Para wzięła ślub cywilny w tajemnicy w 2001 roku, natomiast dwa lata później przy okazji programu "Jestem jaki jestem" transmitowali kolejny, tym razem kościelny i niezwykle huczny, na antenie TVN.

To był niezły happening. Wynajęty samolot, pełno gości, lodowy krzyż, było to niezwykłe wydarzenie. Fajnie się bawiliśmy to był przyjemny wyjazd - zdradziła nam Mandaryna.