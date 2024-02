Blisko 20 lat temu wszystkie media rozpisywały się o rywalizacji pomiędzy Dodą a Mandaryną. Kiedy o Dodzie zrobiło się bardzo głośno również była żona Michała Wiśniewskiego postanowiła spróbować swoich sił na scenie. Panie spotkały się m.in. na festiwalu w Sopocie, ale to Doda otrzymała również ogromne wyróżnienie- nagrodę publiczności. Teraz Doda zdradziła nam, czy miała konflikt z Mandaryną. Była zaskoczona, że były ze sobą porównywane?

Zaledwie kilka dni temu Doda świętowała swoje 40. urodziny. Z tej okazji zaprosiliśmy artystkę do naszego studia na szczery wywiad, w którym zapytaliśmy m.in. o początki jej kariery i relację z Mandaryną, która w tym samym czasie próbowała podbić rynek muzyczny. Czy Doda i Mandaryna miały konflikt i rywalizowały ze sobą? Doda nie ukrywa, że nie rozumiała dlaczego jest porównywana z koleżanką ze sceny.

Tym wszyscy żyli. Były dwie blondynki wtedy na rynku. Takie to było trochę niesprawiedliwe bo my zaczynaliśmy z Virgin, byliśmy biedni jak mysze kościelne. Nie mieliśmy takiego budżetu, takiego wsparcia ze strony fonograficznej jakim dysponowała wtedy Mandaryna. W ogóle to jak porównać księżniczkę pop do do szczura rock'n'rolla

wyznała Doda.