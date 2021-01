Sylwester 2020/2021! Michał Wiśniewski zapowiedział Mandarynę i zdradził, ile kosztował go ślub z wokalistką! 

Gwiazdami Sylwestra Polsatu 2020/2021 byli m.in. zespół Ich Troje z Michałem Wiśniewskim na czele oraz Mandaryna, czyli jego była żona, która na scenie wykonała swój największy hit "Ev'ry night"! Zapowiedział ją czerwonowłosy wokalista, który przy okazji postanowił zdradzić, ile kosztował go ślub z piosenkarką! Zabawne?

Mandaryna na Sylwestrze Polsatu 2020/2021! Zapowiedział ją Michał Wiśniewski

Niektórzy widzowie mogli być nieźle zmieszani widząc, że Michał Wiśniewski występuje na scenie ze swoją trzecią żoną, Anną Świątczak, ale tu należy powiedzieć, że Anna niedawno wróciła do grupy Ich Troje i znów występuje z byłym mężem. Od jakiegoś czasu podczas telewizyjnych wystąpień Michałowi Wiśniewskiego towarzyszy również druga żona, czyli Marta Wiśniewska, znana wszystkim jako Mandaryna! Tak też było na Sylwestrze Polsatu 2020/2021, gdzie artystka wykonała swój taneczny przebój, który rządził na listach przebojów 15 lat temu. Zapowiadając Mandarynę, Wiśniewski wypalił:

Na ślub z nią wydałem dwie bańki

Oczywiście chodziło o 2 mln złotych - i to nie jest żart. Mandaryna i Michał Wiśniewski pobrali się 17 lat temu na biegunie północnym w Kirunie, a uroczystość była transmitowana na żywo w TVN. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń 2003 roku, które przeszło do historii polskiego show-biznesu.

mat. prasowe Polsat

Mandaryna na scenie dała z siebie wszystko!

mat. prasowe Polsat

Ich Troje wciąż cieszy się popularnością, podobnie jak Mandaryna!

mat. prasowe Polsat

Obecnie Michał jest żonaty z Polą (to piąta żona gwiazdora), i oczekuje na piąte dziecko!