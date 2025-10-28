Roksana Węgiel i Kevin Mglej wchodzą na kolejny etap małżeństwa. Para właśnie kupiła działkę i już niebawem rozpocznie budowę wymarzonego domu pod Warszawą. Gwiazda zdradziła w jednym z ostatnich wywiadów, jak będzie wyglądała posiadłość. Podzieliła się szczegółami projektu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej budują dom

Pod koniec sierpnia 2024 roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu. Małżeństwo z radością patrzy w przyszłość i snuje wspólne plany. Jednym z nich jest budowa wymarzonego domu pod Warszawą, w którym z dala od zgiełku będą wiedli szczęśliwe życie. W rozmowie z radiem ESKA gwiazda podzieliła się szczegółami inwestycji.

Działka jest pod Warszawą. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to wyznała.

Tak ma wyglądać dom Roksany Węgiel

Młoda wokalistka ujawniła, jak będzie wyglądał jej azyl. Gwiazda zwróciła uwagę na kilka szczegółów, dotyczących między innymi wystroju wnętrz. Chce, żeby w domu panowała wyjątkowa atmosfera.

Mam w głowie nowoczesny projekt, z dużymi szybami, przeszklony. Jeśli chodzi o wnętrze, to ma być przytulnie. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę... (...)Nie oszukujmy się, raczej w takich sytuacjach, przynajmniej u nas tak jest, kobieta jest dyrektorką kreatywną. Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę podkreśliła w wywiadzie dla Radia Eska.

Jeszcze niedawno Roksana Węgiel rozważała zakup nieruchomości w Hiszpanii, ale teraz całą uwagę poświęca budowie domu w Polsce. W wywiadzie dla radia ESKA przyznała, że chce znaleźć swoje miejsce w kraju, przede wszystkim blisko rodziny, z którą jest bardzo związana.

Nie mówię, że kiedyś to się nie wydarzy i fajnie jest mieć coś za granicą na pewno, ale teraz jednak potrzebujemy takiej bazy, żeby tu w Polsce mieć azyl. Po miesiącu w Stanach byłam bardzo stęskniona za Polską. podsumowała.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej namiętnie całują się na ulicy. Nie zważali na spojrzenia gapiów fot. EOS

Zobacz także: