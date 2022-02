Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się przed narodzinami syna?! Szokujące doniesienia mediów

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wrócili do siebie? Była para dała sobie jeszcze jedną szansę? Zaskakujące ustalenia mediów! Według doniesień portalu pudelek.pl, Antoni Królikowski od kilku tygodni próbuje odzyskać byłą partnerkę. Skąd takie podejrzenia? Opozda i Królikowski znowu razem? Związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego od samego początku wzbudzał ogromne emocje. Pierwsze informacje o nowej miłości Antoniego Królikowskiego pojawiły się w mediach zaledwie kilka dni po tym, jak okazało się, że jego związek z Kasią Dąbrowską to już przeszłość. Joanna Opozda i Antoni Królikowski chętnie pokazywali się na razem i publikowali w sieci romantyczne zdjęcia. Niestety, tuż przed końcem ubiegłego roku gwiazda serialu "Pierwsza miłość" w krótkim oświadczeniu na Instagramie poinformowała, że jej związek z Królikowskim to już przeszłość. (...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy- napisała wówczas Joanna Opozda. W mediach pojawilo się sporo plotek dotyczących rozstania pary, jednak sami zainteresowani ich nie komentowali. Teraz jednak pudelek.pl donosi, że Antoni Królikowski od kilku tygodni próbuje odzyskać Joannę Opozdę! Przyjeżdża do Asi z kwiatami. Wygląda na zgaszonego i skruszonego. Widać, że błaga ją o wybaczenie - portal cytuje swoje źródło. Aktor jest ponoć widywany na osiedlu byłej partnerki i wyprowadza jej ukochanego pieska na spacery. Czy to oznacza, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski znów będą razem? Zobacz także: Już 4 lata temu Julia Wieniawa pozowała z obecnym chłopakiem i dziewczyną swojego byłego! Joanna Opozda i Antoni...